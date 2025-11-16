A Milli Takım'da İspanya maçı öncesi kritik gelişme!

2026 Dünya Kupası serüveninde kritik bir gelişme yaşandı. A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun, İspanya maçında kadroda olmayacağı duyuruldu.

TFF'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU BİLGİLENDİRMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen millilerin, 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile yapacağı 6. ve son maç öncesinde aday kadroda değişiklikler yapıldı. Esasen ise Türkiye'nin E Grubu'ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile yaptığı karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılırken, yerine ise Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek dahil edildi.