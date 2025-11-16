İrfan Can Kahveci'den Galatasaray hamlesi! "Transfer için sinyal verdi"

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, hemen arkasından 28 puanla Fenerbahçe geliyor.

LUCAS TORREIRA İLE TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarını şaşırtan bir hamle geldi. Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Lucas Torreira, Instagram’da karşılıklı takibe geçti.

“TRANSFER SİNYALİ OLABİLİR Mİ?”

U19 takımıyla çalışmalarını sürdüren ve geleceği belirsizliğini koruyan Kahveci’nin bu hamlesi, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. İkilinin birbirini sosyal medya takip etmesi “Transfer sinyali olabilir” şeklinde yorumlara yol açtı.