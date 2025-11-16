İrfan Can Kahveci'den Galatasaray hamlesi! "Transfer için sinyal verdi"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, hemen arkasından 28 puanla Fenerbahçe geliyor.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarını şaşırtan bir hamle geldi. Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Lucas Torreira, Instagram’da karşılıklı takibe geçti.
U19 takımıyla çalışmalarını sürdüren ve geleceği belirsizliğini koruyan Kahveci’nin bu hamlesi, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. İkilinin birbirini sosyal medya takip etmesi “Transfer sinyali olabilir” şeklinde yorumlara yol açtı.