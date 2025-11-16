Menü Kapat
16°
Editor
 Baran Aksoy

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray hamlesi! "Transfer için sinyal verdi"

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’den hiç beklenmedik bir hamle geldi. Kahveci, Galatasaray’ın yıldız orta sahası Lucas Torreira ile Instagram'dan takipleşmeye başladı. Yaşanan bu olay “Transfer için sinyal verdi" şeklinde yorumlandı.

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray hamlesi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
16:59
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
17:08

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Galatasaray 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, hemen arkasından 28 puanla Fenerbahçe geliyor.

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray hamlesi! "Transfer için sinyal verdi"

LUCAS TORREIRA İLE TAKİPLEŞMEYE BAŞLADILAR

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarını şaşırtan bir hamle geldi. Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Lucas Torreira, Instagram’da karşılıklı takibe geçti.

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray hamlesi! "Transfer için sinyal verdi"

“TRANSFER SİNYALİ OLABİLİR Mİ?”

U19 takımıyla çalışmalarını sürdüren ve geleceği belirsizliğini koruyan Kahveci’nin bu hamlesi, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. İkilinin birbirini sosyal medya takip etmesi “Transfer sinyali olabilir” şeklinde yorumlara yol açtı.

