Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı! TFF sebebini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A milli Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama kapsamında dün akşam Bursa'da oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, E grubu beşinci maçında Bulgaristan Milli Takımı ile oynanan maçta, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.