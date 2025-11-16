Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi? A Milli Takım play-off muhtemel rakipleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takım, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile Bursa'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmadan 3 puanı alan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, play-off muhtemel rakipleri gündem oldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK Mİ?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grupları birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanıyor.

A Milli Takım'ın doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılması için İspanya'yı 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak olan mücadelede 7 farklı yenmesi gerekiyor. Ay-Yıldızlılar, İspanya karşısında 7 farklı kazanamazsa play-off oynamaya hak kazanacak.

1. torbadan play-off'lara katılacak olan A Milli Takım son 4 bileti için mücadele edecek. Play-off'larda tek maç eleme usulü üzerinden iki tur oynanacak. İki turu da geçen 4 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın play-off'lara İtalya, Ukrayna, Poılonya ile birlikte 1. torbadan katılacak. İlk turda 1. ve 2. torbada yer alan takımlar kendi evlerinde maç yapacak.

A Milli Takım'ın play-off'larda muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba

Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba

Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba

Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba