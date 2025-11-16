Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi? A Milli Takım play-off muhtemel rakipleri

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. 12 puan ile grupta ikinci sırada yer alan A Milli Takım son maçına ise İspanya karşısında çıkacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off muhtemel rakipleri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi? A Milli Takım play-off muhtemel rakipleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 12:16

son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında , 15 Kasım 2025 Cumartesi günü ile Bursa'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmadan 3 puanı alan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 2. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, muhtemel rakipleri gündem oldu.

Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi? A Milli Takım play-off muhtemel rakipleri

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK Mİ?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grupları birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanıyor.

A Milli Takım'ın doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılması için 'yı 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak olan mücadelede 7 farklı yenmesi gerekiyor. Ay-Yıldızlılar, İspanya karşısında 7 farklı kazanamazsa play-off oynamaya hak kazanacak.

1. torbadan play-off'lara katılacak olan A Milli Takım son 4 bileti için mücadele edecek. Play-off'larda tek maç eleme usulü üzerinden iki tur oynanacak. İki turu da geçen 4 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi? A Milli Takım play-off muhtemel rakipleri

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın play-off'lara İtalya, Ukrayna, Poılonya ile birlikte 1. torbadan katılacak. İlk turda 1. ve 2. torbada yer alan takımlar kendi evlerinde maç yapacak.

A Milli Takım'ın play-off'larda muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba

  • Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba

  • Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya
Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi? A Milli Takım play-off muhtemel rakipleri

3. Torba

  • Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba

  • Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda
ETİKETLER
#play-off
#bulgaristan
#a milli takım
#ispanya
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Türkiye Futbol Ligasyonu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.