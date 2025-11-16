A Milli Takımımız, Bulgaristan karşısında aldığı galibiyetle puanını 12’ye yükseltti. Milliler bu galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantiledi.

Türkiye’ye galibiyeti getiren goller; 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 83. dakikada Chernev’in (K.K) kendi kalesine attığı golle geldi.

Ay-Yıldızlılar’ın İspanya ile oynayacağı son karşılaşmanın ardından grubu 2. sırada tamamlaması halinde yarı final ayağında yer alacağı torba büyük ölçüde netleşmiş olacak.

4 TORBANIN İLKİNDE YER ALACAK

Millilerin oynanacak son müsabakalar öncesinde 4 torbadan 1.’sinde yer alma ihtimali yüzde 99. Play-off aşamasında gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile Uluslar Ligi’nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

İŞTE MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

16 ekip, dörderli 4 play-off yoluna ayrılacak ve tek maçlı sisteme göre yarı final ile final şeklinde oynanacak. İlk maçlar, 26 Mart'ta daha üst torbadan gelecek ekibin evinde olacak. Kuralar perşembe günü çekilecek. İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri...