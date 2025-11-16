Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde play-off oynamayı garantiledi. Türkiye, Bursa'daki maçta Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 12 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ülke play-off'ta karşılaşacak. Milli takımın rakibi 20 Kasım'da çekilecek kurayla belli olacak. İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 11:34

A Milli Takımımız, Bulgaristan karşısında aldığı galibiyetle puanını 12’ye yükseltti. Milliler bu galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantiledi.

A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri

Türkiye’ye galibiyeti getiren goller; 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 83. dakikada Chernev’in (K.K) kendi kalesine attığı golle geldi.

A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri

Ay-Yıldızlılar’ın İspanya ile oynayacağı son karşılaşmanın ardından grubu 2. sırada tamamlaması halinde yarı final ayağında yer alacağı torba büyük ölçüde netleşmiş olacak.

A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri

4 TORBANIN İLKİNDE YER ALACAK

Millilerin oynanacak son müsabakalar öncesinde 4 torbadan 1.’sinde yer alma ihtimali yüzde 99. Play-off aşamasında gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile Uluslar Ligi’nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri

İŞTE MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

16 ekip, dörderli 4 play-off yoluna ayrılacak ve tek maçlı sisteme göre yarı final ile final şeklinde oynanacak. İlk maçlar, 26 Mart'ta daha üst torbadan gelecek ekibin evinde olacak. Kuralar perşembe günü çekilecek. İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri...

  • Kuzey Makedonya
  • Galler
  • İsveç
  • Romanya
  • Kuzey İrlanda
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri: "En kötü günüydü"
Türkiye puan durumu güncellendi! A Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini cebine koydu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.