Türkiye puan durumu güncellendi! A Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini cebine koydu

Türkiye A Milli Futbol takımı 15 Kasım’da aldığı galibiyetle puan durumunu güncelledi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlılar 2-0 kazandığı maçın sonunda play-off turunu da garantilemiş oldu. İşte E Grubu puan durumu ve Türkiye’nin gruptaki yeri.

Türkiye puan durumu güncellendi! A Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini cebine koydu
Türkiye Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 5. Grup maçına 15 Kasım’da çıktı. Bursa’da oynana maçta rakibi Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, play-off turuna katılmayı garantileyerek, Dünya Kupası yolunda kritik bir eşiği de aşmış oldu.

Grupta oynanan diğer maçta ise lider İspanya Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Türkiye puan durumu güncellendi! A Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini cebine koydu

TÜRKİYE PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ!

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bugüne kadar 5 maç oynadı. Çıktığı 5 maçın 4’ünden galibiyetle ayrılan A Milliler, 1 maçtan ise mağlup çıktı. 4 galibiyetten 12 puan toplayan milli takım, 12 puan ve 5 averajla E Grubu’nda 2. Sırada yer alıyor.

Türkiye A Milli Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk olarak Gürcistan ile karşı karlıya geldi. 3-2 sonuçlanan maçta 3 puanı hanesine yazdıran Ay-Yıldızlılar oldu. Gruptaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşan Milli Takımımız Konya’da oynanan maçta 6-0 mağlup oldu.

Hemen ardından 3. Maçında Bulgaristan ile deplasmanda oynayan A Milliler, 6-1’lik galibiyetle moral topladı. 4. Maçında ev sahibi Kırmızı-Beyazlılar bu sefer de Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. 5. Maçında Bulgaristan’ı Bursa’da konuk eden Türkiye Milli Takımı 2-0’lık galibiyetle yüzleri güldürdü.

Türkiye son gurup maçını ise 18 Kasım’da İspanya’da deplasmanda oynayacak.

Türkiye puan durumu güncellendi! A Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini cebine koydu

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU (15 KASIM)

1- İspanya: 15 puan / 19 averaj

2- Türkiye: 12 puan / 5 averaj

3- Gürcistan: 3 puan / -7 averaj

4- Bulgaristan: 0 puan / -17 averaj

Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri: "En kötü günüydü"
