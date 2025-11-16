Türkiye puan durumu güncellendi! A Milli Takım Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini cebine koydu

Türkiye Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 5. Grup maçına 15 Kasım’da çıktı. Bursa’da oynana maçta rakibi Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, play-off turuna katılmayı garantileyerek, Dünya Kupası yolunda kritik bir eşiği de aşmış oldu.

Grupta oynanan diğer maçta ise lider İspanya Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ!

Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bugüne kadar 5 maç oynadı. Çıktığı 5 maçın 4’ünden galibiyetle ayrılan A Milliler, 1 maçtan ise mağlup çıktı. 4 galibiyetten 12 puan toplayan milli takım, 12 puan ve 5 averajla E Grubu’nda 2. Sırada yer alıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk olarak Gürcistan ile karşı karlıya geldi. 3-2 sonuçlanan maçta 3 puanı hanesine yazdıran Ay-Yıldızlılar oldu. Gruptaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşan Milli Takımımız Konya’da oynanan maçta 6-0 mağlup oldu.

Hemen ardından 3. Maçında Bulgaristan ile deplasmanda oynayan A Milliler, 6-1’lik galibiyetle moral topladı. 4. Maçında ev sahibi Kırmızı-Beyazlılar bu sefer de Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. 5. Maçında Bulgaristan’ı Bursa’da konuk eden Türkiye Milli Takımı 2-0’lık galibiyetle yüzleri güldürdü.

Türkiye son gurup maçını ise 18 Kasım’da İspanya’da deplasmanda oynayacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU (15 KASIM)

1- İspanya: 15 puan / 19 averaj

2- Türkiye: 12 puan / 5 averaj

3- Gürcistan: 3 puan / -7 averaj

4- Bulgaristan: 0 puan / -17 averaj