TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri: "En kötü günüydü"

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması sonrasında, Önder Özen ve Metin Tekin'den A Milli Takım adına kritikler geldi. Esasen ise Önder Özen, Arda Güler özelinde çarpıcı ifadeler kullandı ve NEO Spor YouTube kanalında milli yıldızın kariyer sürecine değindi.

Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri:
Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı 2-0 ile geçti. Metin Tekin ve Önder Özen, A Milli Takım'ın kritik zaferi sonrasında önemli analizler gerçekleştirdi.

Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri: "En kötü günüydü"

METİN TEKİN'DEN A MİLLİ TAKIM İÇİN KENAN YILDIZ VURGUSU

"Çok iştahlı bir milli takım izlemedik ama kolay kazanan bir takım vardı. 2 maçta 8 gol attık Bulgaristan'a! Bu dönem onların bizden geride olduğu bir zaman, genel olarak ise galibiyet sayıları bizden fazla. Güncel olarak Türk futbolu, Bulgaristan futbolundan çok önde. Bulgaristan mücadele edemedi. Bireysel olarak Kenan Yıldız dışında öne çıkan bir ismimiz olmadı gibi. Rahat kazandık ama çok üretken değildik. Kenan'ı gerçekten beğendim, bireysel olarak dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu da dengeli bir performans gösterdi."

Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri: "En kötü günüydü"

ÖNDER ÖZEN'DEN TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI SONRASINDA ARDA GÜLER ELEŞTİRİSİ

"Kenan Yıldız belki gol atmadı ve asist yapmadı ama tam bir yıldız gibiydi. Parladı yine bugün. Takımımızı kaleye götürdü. Rakip savunma için en tehditkâr isimdi. Takım savunmasına da katkı verdi ve hücumda cidden etkili oldu. İlave olarak Hakan Çalhanoğlu'nu da ilk devre çok beğendim, 4-5 kez oyunun yönünü değiştirdi ve bunlar doğru tercihlerdi. Bu iki ismi bugün özelinde çok beğendim. Arda Güler ise bugün kötüydü. Gerçekten kötü oynadı. Profesyonel kariyerindeki çoğu maçı izledim. A Milli Takım, Süper Lig ve Real Madrid özelinde; Arda Güler'in en kötü günüydü. Yanlış kararlar verdi ve beni de şaşırttı. Arda genelde doğru kararlar verirdi. Bugün tercihleri yanlıştı. Ayrıca Uğurcan Çakır da kalede güvenli hissettirdi. Son olarak da kötü oynadığımız günlerde kazanmak da önemlidir. Kulüpler için çok söyleriz bunu. Bugün 3 puan almamız başarılıydı."

Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri: "En kötü günüydü"

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ TAKIM'IN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Türkiye, gruptaki son maçında İspanya ile karşılaşacak.
Türkiye Bulgaristan'ı yine devirdi: 2026 Dünya Kupası yolunda kritik zafer!
Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!
#Futbol
#Spor
