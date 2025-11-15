Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı ağırlayacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda; 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.
Türkiye: Uğurcan; Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Mustafa; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler; Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper.
Bulgaristan: Vutsov; Georgiev, Hristov, Chernev, Velkovski; Gruev, Shopov, Krastev; Minchev, Kirilov, Despodov.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile Bursa'da oynayacağı maçın, genel bilet satışı sonrasında tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor.
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir).
1 - İspanya 12
2 - Türkiye 9
3 - Gürcistan 3
4 - Bulgaristan 0
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20.00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22.45 İspanya - Türkiye