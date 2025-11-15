Menü Kapat
13°
Spor
Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile Bulgaristan sahaya çıkıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı ağırlayacak. Atatürk Kompleksi Matlı Stadyumu'nda; 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.

Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan; Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Mustafa; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler; Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper.

Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

Bulgaristan: Vutsov; Georgiev, Hristov, Chernev, Velkovski; Gruev, Shopov, Krastev; Minchev, Kirilov, Despodov.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇINDA TRİBÜNLERİN DOLU OLMASI BEKLENİYOR

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile Bursa'da oynayacağı maçın, genel bilet satışı sonrasında tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor.

Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

A MİLLİ TAKIM'IN BULGARİSTAN-İSPANYA MAÇLARI İÇİN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor).

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir).

Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

1 - İspanya 12

2 - Türkiye 9

3 - Gürcistan 3

4 - Bulgaristan 0

Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM

20.00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22.45 İspanya - Türkiye

Türkiye-Bulgaristan | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri | CANLI MAÇ ANLATIMI

VINCENZO MONTELLA DÖNEMİNDE A MİLLİ TAKIM'DA EN ÇOK HANGİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ?
Kerem Aktürkoğlu, İtalyan hocanın en çok tercih ettiği isim olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!
Vincenzo Montella'dan A Milli Takım kritikleri: Bahis sürecine farklı yaklaşım!
