Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

Türkiye-Bulgaristan maçı öncesinde, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın istatistikleri dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı, bugüne kadar en çok Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı verdi ve maç bazında ilk 10 kişilik ilginç bir liste oluştu.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE'DE EN ÇOK FORMA GİYEN 10 FUTBOLCU

1 - Kerem Aktürkoğlu | 26 Maç

2 - Kenan Yıldız | 25 Maç

3 - Barış Alper Yılmaz | 23 Maç

4 - Abdülkerim Bardakcı | 21 Maç

5 - Hakan Çalhanoğlu | 21 Maç

6 - Arda Güler | 21 Maç

7 - Orkun Kökçü | 21 Maç

8 - İsmail Yüksek | 20 Maç

9 - Kaan Ayhan | 20 Maç

10 - Mert Müldür | 19 Maç

A MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK VİRAJ

Vincenzo Montella ile uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin heyecanını yaşayan Türkiye, Bulgaristan ve İspanya maçlarını olabilecek en iyi senaryo ile tamamlamak istiyor.