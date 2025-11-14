Menü Kapat
13°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'de, en çok forma şansı bulan futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Yıldız hücumcu; Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ında, adeta vazgeçilmez bir noktada konumlandı.

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!
Burak Ayaydın
14.11.2025
15.11.2025
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesinde, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın istatistikleri dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı, bugüne kadar en çok Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı verdi ve maç bazında ilk 10 kişilik ilginç bir liste oluştu.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE'DE EN ÇOK FORMA GİYEN 10 FUTBOLCU

1 - Kerem Aktürkoğlu | 26 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

2 - Kenan Yıldız | 25 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

3 - Barış Alper Yılmaz | 23 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

4 - Abdülkerim Bardakcı | 21 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

5 - Hakan Çalhanoğlu | 21 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

6 - Arda Güler | 21 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

7 - Orkun Kökçü | 21 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

8 - İsmail Yüksek | 20 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

9 - Kaan Ayhan | 20 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

10 - Mert Müldür | 19 Maç

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

A MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK VİRAJ

Vincenzo Montella ile uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin heyecanını yaşayan Türkiye, Bulgaristan ve İspanya maçlarını olabilecek en iyi senaryo ile tamamlamak istiyor.

Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
A Milli Takım, bu akşam saat 20.00 itibarıyla Bulgaristan'ı ağırlayacak.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
