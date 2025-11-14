Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hamlesi: A Milli Takım'da çarpıcı detay!

Kategoriler
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesinde, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın istatistikleri dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı, bugüne kadar en çok Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı verdi ve maç bazında ilk 10 kişilik ilginç bir liste oluştu.
1 - Kerem Aktürkoğlu | 26 Maç
2 - Kenan Yıldız | 25 Maç
3 - Barış Alper Yılmaz | 23 Maç
4 - Abdülkerim Bardakcı | 21 Maç
5 - Hakan Çalhanoğlu | 21 Maç
6 - Arda Güler | 21 Maç
7 - Orkun Kökçü | 21 Maç
8 - İsmail Yüksek | 20 Maç
9 - Kaan Ayhan | 20 Maç
10 - Mert Müldür | 19 Maç
Vincenzo Montella ile uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin heyecanını yaşayan Türkiye, Bulgaristan ve İspanya maçlarını olabilecek en iyi senaryo ile tamamlamak istiyor.