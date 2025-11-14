Altay Bayındır kararı: Manchester United için kritik gündem!

Kategoriler
Altay Bayındır'ın Manchester United kariyeri sona eriyor. 27 yaşındaki yetenekli eldivenin, yönetim tarafından bileti kesildi.
Premier Lig devi, Altay Bayındır ile Andre Onana'nın tamamen kulüpten ayrılmasını gündemine aldı. Ayrıca da kırmızı beyazlı takımın, gelecek yaz itibarıyla önemli bir kaleci transferi yapacağı iddia edildi.
2023 yazından bu yana; Manchester'da sadece 17 maça çıkabilen Altay Bayındır, bu süreçte 31 gol yemiş ve skor tabelasının değişmesini ise 3 müsabakada engelleyebilmişti.