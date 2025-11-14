Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Spor
Altay Bayındır kararı: Manchester United için kritik gündem!

Altay Bayındır'ın Manchester United günleri soru işaretleriyle geçerken, İngiliz devinden de nihai karar çıktı. The Sun'ın haberine göre Manchester United, Altay Bayındır ve Andre Onana konusunu netleştirdi.

Altay Bayındır kararı: Manchester United için kritik gündem!
Altay Bayındır'ın Manchester United kariyeri sona eriyor. 27 yaşındaki yetenekli eldivenin, yönetim tarafından bileti kesildi.

Altay Bayındır kararı: Manchester United için kritik gündem!

MANCHESTER UNITED KALESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Premier Lig devi, Altay Bayındır ile Andre Onana'nın tamamen kulüpten ayrılmasını gündemine aldı. Ayrıca da kırmızı beyazlı takımın, gelecek yaz itibarıyla önemli bir kaleci transferi yapacağı iddia edildi.

Altay Bayındır kararı: Manchester United için kritik gündem!

ALTAY BAYINDIR VE MANCHESTER UNITED KARİYERİ

2023 yazından bu yana; Manchester'da sadece 17 maça çıkabilen Altay Bayındır, bu süreçte 31 gol yemiş ve skor tabelasının değişmesini ise 3 müsabakada engelleyebilmişti.

ANDRE ONANA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yıldız eldiveni Trabzonspor'a kiralayan Manchester United, gelecek sezon için de net bir ayrılık kararı aldı.
