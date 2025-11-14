Altay Bayındır kararı: Manchester United için kritik gündem!

Altay Bayındır'ın Manchester United kariyeri sona eriyor. 27 yaşındaki yetenekli eldivenin, yönetim tarafından bileti kesildi.

MANCHESTER UNITED KALESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Premier Lig devi, Altay Bayındır ile Andre Onana'nın tamamen kulüpten ayrılmasını gündemine aldı. Ayrıca da kırmızı beyazlı takımın, gelecek yaz itibarıyla önemli bir kaleci transferi yapacağı iddia edildi.

ALTAY BAYINDIR VE MANCHESTER UNITED KARİYERİ

2023 yazından bu yana; Manchester'da sadece 17 maça çıkabilen Altay Bayındır, bu süreçte 31 gol yemiş ve skor tabelasının değişmesini ise 3 müsabakada engelleyebilmişti.