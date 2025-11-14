Fenerbahçe'de Archie Brown vedası: Sol bek transferinde İspanyol rüzgârı!

Fenerbahçe'de Archie Brown kritiği başladı. Halihazırda Archie Brown'dan memnun olmayan Fenerbahçe, olası bir ayrılık için Bayer Leverkusen'e veda etmek isteyen Alejandro Grimaldo'ya yöneldi.

FENERBAHÇE'DE ARCHIE BROWN AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu sonrasında; Milan'ın da önüne geçerek büyük umutlarla transfer ettiği Archie Brown, şu ana kadar beklentileri karşılayamamıştı! Esasen ise hala oyuncunun Avrupa pazarı olduğu süreçte, Fenerbahçe yönetimi 8 milyon Euro bonservis ödediği yatırımdan çıkma kararı aldı.

FENERBAHÇE'NİN ARCHIE BROWN İÇİN ÖZEL MADDESİ VAR

Archie Brown transferini gerçekleştirirken sözleşmeye özel bir madde de ekleyen Fenerbahçe, Archie Brown için tam 23 milyon Euroluk serbest kalma bedeli belirlemişti. Ayrıca da sarı lacivertli yönetimin; resmi temaslar olması durumunda, son gelişmelerden hareketle pazarlık aşamasını kolaylaştırması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SOL BEK TRANSFERİ: ALEJANDRO GRIMALDO PLANI!

Fenerbahçe formasıyla direkt olarak yüksek katkı verecek ve Ferdi Kadıoğlu seviyesinde oynayacak bir sol bek arayan yönetim, Bayer Leverkusen'den ayrılmaya karar veren Alejandro Grimaldo'yu takibe başladı. Bir yandan Bayern Münih'in de ilgilendiği İspanyol sol bekin, Leverkusen ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyordu.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ ALEJANDRO GRIMALDO'NUN PERFORMANSI

30 yaşındaki yıldız sol bek, bu sezon Bayer Leverkusen ile 15 maça çıkmış ve 7 gol ile 4 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da Alejandro Grimaldo, Bundesliga ekibinin Xabi Alonso ile yaşadığı tarihi şampiyonlukta başroldeki isimlerdendi.