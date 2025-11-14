Jhon Duran'dan Fenerbahçe kararı: Transferde ters köşe!

Jhon Duran, Fenerbahçe süreciyle ilgili transfer kritiğinde bulundu. Halihazırda Fenerbahçe'deki atmosferden çok memnun olan Jhon Duran, kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi gündemine aldı.

JHON DURAN'DAN FENERBAHÇE VE TRANSFER KARARI

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Süper Lig devinin yönetimine de düşüncesini ileten yıldız golcü; bonservis konusunun çözülmesi halinde, Fenerbahçe ile uzun soluklu bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

JHON DURAN DERBİDE FENERBAHÇE'Yİ SIRTLAMIŞTI

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin son bölümünde oyuna dahil olan Jhon Duran, kritik bir gol atmış ve dev maçı Fenerbahçe'nin 3-2 kazanmasını sağlamıştı.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

Sakatlığı sebebiyle sezonun bir kısmını kaçıran Jhon Duran, Fenerbahçe ile şu ana kadar 9 maça çıkmış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.