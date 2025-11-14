Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Jose Mourinho için sarsıcı itiraf: "Pişman olacaktım"

İtalya'da Jose Mourinho gündemi yaşandı. Corriere della Sera’ya konuşan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Jose Mourinho ile ilgili flaş bir yaklaşımda bulundu.

Jose Mourinho için sarsıcı itiraf:
Burak Ayaydın
14.11.2025
14.11.2025
saat ikonu 18:18

İtalya'da Inter'in başarısı konuşulurken, kulüp başkanı Giuseppe Marotta da kritik sürece dair itirafta bulundu. Halihazırdaki çalıştırıcı Cristian Chivu'yu takımın başına getirirken Jose Mourinho'yu da değerlendirdiklerini anlatan yönetici, Portekizli hoca için sarsıcı bir tespit gerçekleştirdi.

Jose Mourinho için sarsıcı itiraf: "Pişman olacaktım"

INTER BAŞKANINDAN JOSE MOURINHO'YA SALVO

Mavi siyahlıların başkanı yaptığı açıklamada, "Cristian’ı temsil ettiği değerler için seçtik. Medyanın baskısına rağmen kendi yolumuzdan gittik. Onun bu seviyeye çıkması beni şaşırtmıyor. Bazıları Jose Mourinho’yu öne sürüyordu. Eğer cesaret edip Cristian Chivu’yu seçmeseydim, bugün pişman olacaktım." dedi.

Jose Mourinho için sarsıcı itiraf: "Pişman olacaktım"

INTER'DE SON DURUM NEDİR?

Cristian Chivu ile farklı bir yapılanmadan geçen Inter, an itibarıyla hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde lider konumunda bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO'NUN BENFICA PERFORMANSI NASIL?
Deneyimli hoca, Fenerbahçe sonrasında Benfica'da da bekleneni veremiyor.
#Spor
#Spor
