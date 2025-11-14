Jose Mourinho için sarsıcı itiraf: "Pişman olacaktım"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İtalya'da Inter'in başarısı konuşulurken, kulüp başkanı Giuseppe Marotta da kritik sürece dair itirafta bulundu. Halihazırdaki çalıştırıcı Cristian Chivu'yu takımın başına getirirken Jose Mourinho'yu da değerlendirdiklerini anlatan yönetici, Portekizli hoca için sarsıcı bir tespit gerçekleştirdi.
Mavi siyahlıların başkanı yaptığı açıklamada, "Cristian’ı temsil ettiği değerler için seçtik. Medyanın baskısına rağmen kendi yolumuzdan gittik. Onun bu seviyeye çıkması beni şaşırtmıyor. Bazıları Jose Mourinho’yu öne sürüyordu. Eğer cesaret edip Cristian Chivu’yu seçmeseydim, bugün pişman olacaktım." dedi.
Cristian Chivu ile farklı bir yapılanmadan geçen Inter, an itibarıyla hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde lider konumunda bulunuyor.