Jose Mourinho için sarsıcı itiraf: "Pişman olacaktım"

İtalya'da Inter'in başarısı konuşulurken, kulüp başkanı Giuseppe Marotta da kritik sürece dair itirafta bulundu. Halihazırdaki çalıştırıcı Cristian Chivu'yu takımın başına getirirken Jose Mourinho'yu da değerlendirdiklerini anlatan yönetici, Portekizli hoca için sarsıcı bir tespit gerçekleştirdi.

INTER BAŞKANINDAN JOSE MOURINHO'YA SALVO

Mavi siyahlıların başkanı yaptığı açıklamada, "Cristian’ı temsil ettiği değerler için seçtik. Medyanın baskısına rağmen kendi yolumuzdan gittik. Onun bu seviyeye çıkması beni şaşırtmıyor. Bazıları Jose Mourinho’yu öne sürüyordu. Eğer cesaret edip Cristian Chivu’yu seçmeseydim, bugün pişman olacaktım." dedi.

INTER'DE SON DURUM NEDİR?

Cristian Chivu ile farklı bir yapılanmadan geçen Inter, an itibarıyla hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde lider konumunda bulunuyor.