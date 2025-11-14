Real Madrid milli yıldız için devrede!

Kenan Yıldız ve Juventus arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken, Real Madrid de devreye girdi. Esasen ise Kral'ın Takımı, Kenan Yıldız'a yüksek maaşlı bir kontrat için olumlu mesaj verdi.

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS ARASINDA MAAŞ ÇIKMAZI

Takım kaptanı ve 10 numarası olarak maaşını yükseltmek isteyen Kenan Yıldız, şu an için Juventus'tan beklediği teklifi alamadı! Halihazırdaki sürecin zorlu ilerlediğini gözeten Real Madrid, menajerler aracılığıyla Kenan Yıldız'a haber gönderdi.

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS İLE YENİ SEZON PERFORMANSI

Bu takvim yılında 18 maçta mücadele eden milli oyuncu, 6 gol ve 6 asistle oynadı.