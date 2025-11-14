Real Madrid milli yıldız için devrede!

Kategoriler
Kenan Yıldız ve Juventus arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken, Real Madrid de devreye girdi. Esasen ise Kral'ın Takımı, Kenan Yıldız'a yüksek maaşlı bir kontrat için olumlu mesaj verdi.
Takım kaptanı ve 10 numarası olarak maaşını yükseltmek isteyen Kenan Yıldız, şu an için Juventus'tan beklediği teklifi alamadı! Halihazırdaki sürecin zorlu ilerlediğini gözeten Real Madrid, menajerler aracılığıyla Kenan Yıldız'a haber gönderdi.
Bu takvim yılında 18 maçta mücadele eden milli oyuncu, 6 gol ve 6 asistle oynadı.