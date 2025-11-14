Menü Kapat
Galatasaray'ın süper yıldızı ezeli rakibine gidiyor! Icardi'nin yeni takımımı duyurdular

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da yıllık 10 milyon Euro kazanan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin defteri bu yaz kapanabilir. İtalyan basını sarı kırmızılıların sözleşme uzatmadığı Icardi'nin yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın süper yıldızı ezeli rakibine gidiyor! Icardi'nin yeni takımımı duyurdular
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. İtalya basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Galatasaray'ın süper yıldızı ezeli rakibine gidiyor! Icardi'nin yeni takımımı duyurdular

Yönetimin sözleşme teklifine sıcak bakmadığı Arjantinli yıldız için İtalya basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tuttosport'un haberine göre; Icardi'nin yeni sezonda forma giyeceği takımı 9 numara arayışlarında olan İtalyan devi Milan.

Galatasaray'ın süper yıldızı ezeli rakibine gidiyor! Icardi'nin yeni takımımı duyurdular

EZELİ RAKİBE GİTMİŞ OLACAK

Sözleşmesi sona erecek Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi'yi İtalyanlar transfer etmek istiyor. Arjantinli futbolcunun da Milan'dan gelen bu ilgiye sıcak baktığı belirtildi. 2013-2019 yılları arasında Inter'de oynayan Icardi, transferi gerçekleşmesi halinde ezeli rakibi Milan'da forma giyecek.

Galatasaray'ın süper yıldızı ezeli rakibine gidiyor! Icardi'nin yeni takımımı duyurdular

Son üç sezonda Galatasaray formasıyla toplamda 102 karşılaşmaya çıkarken 67 gol atıp, 22 asistlik performans sergileyen Icardi, sarı-kırmızılıların şampiyonluklarında kritik rol oynadı.

Galatasaray'ın süper yıldızı ezeli rakibine gidiyor! Icardi'nin yeni takımımı duyurdular

CHINA SUAREZ DE İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir başka haber de ise Mauro Icardi'nin kız arkadaşı olan China Suarez'in Arjantinli golcüden ayrılmasını istediği iddia edilmişti. China'nın İstanbul'da mutsuz olduğu, hem ailesine yakın olmak hem de profesyonel iş hayatı için İtalya'da yaşamak istediği ve bu yüzden Icardi'den başka bir kulübe transfer olmasını istediği yazılmıştı.

Galatasaray'ın süper yıldızı ezeli rakibine gidiyor! Icardi'nin yeni takımımı duyurdular
#Futbol
#Spor
