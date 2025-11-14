Jose Mourinho Rafa Silva için pusuda! Sözleşme detayı ortaya çıktı

Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili yapılacak açıklamaya gözler çevrildi. Rafa Silva’nın Sergen Yalçın ile kriz yaşadığı ve futbolu bırakmak istediği iddiaları sonrası Beşiktaş açıklama yapmıştı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPACAK

Açıklamada yönetimin yarınki basın toplantısında konuyu detaylandıracağı belirtildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Rafa’nın ismi birçok takımla anıldı.

JOSE MOURINHO PEŞİNDE

Sözcü'de yer alan habere göre Jose Mourinho, Rafa Silva'dan gelecek haberi bekliyor. Beşiktaş ile artık ipleri koparma noktasına gelen deneyimli futbolcunun ayrılığı resmiyet kazandıktan sonra Benfica'nın, 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği aktarıldı.

Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Silva'nın piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.