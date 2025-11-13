Beşiktaş Rafa Silva için açıklama yaptı! Sergen Yalçın ile kriz sonrası tarih verildi

Beşiktaş takımdan ayrılmak istediği söylenen ve futbolu bırakacağı öne sürülen yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı. Rafa Silva’nın yönetime Sergen Yalçın ile kriz sonrası ‘’mutsuzum, futbolu bile bırakabilirim’’ dediği öğrenilmişti.

TARAFTAR RAFA SILVA'NIN KALMASINI İSTİYOR

Bu sözler sonrası Beşiktaş taraftarı Rafa Silva için seferber oldu. Yıldız oyuncunun gitmemesi için kampanya başlatıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Oyuncu bugün yapılan idmana çıkmazken teknik direktör Sergen Yalçın'la da problemi olduğu öne sürüldü. Beşiktaş Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Kulübümüzden Bilgilendirme!

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

