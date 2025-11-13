Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş Rafa Silva için açıklama yaptı! Sergen Yalçın ile kriz sonrası tarih verildi

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile kriz yaşayan ve idmana çıkmayan yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili yeni açıklama yaptı. Beşiktaş yönetimi, Rafa'nın kulüpteki geleceğine dair Cumartesi günü basın toplantısı yapılacağını iletti.

Beşiktaş Rafa Silva için açıklama yaptı! Sergen Yalçın ile kriz sonrası tarih verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
21:40
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
21:44

takımdan ayrılmak istediği söylenen ve futbolu bırakacağı öne sürülen yıldız oyuncu ile ilgili yaptı. Rafa Silva’nın yönetime ile kriz sonrası ‘’mutsuzum, futbolu bile bırakabilirim’’ dediği öğrenilmişti.

Beşiktaş Rafa Silva için açıklama yaptı! Sergen Yalçın ile kriz sonrası tarih verildi

TARAFTAR RAFA SILVA'NIN KALMASINI İSTİYOR

Bu sözler sonrası Beşiktaş taraftarı Rafa Silva için seferber oldu. Yıldız oyuncunun gitmemesi için kampanya başlatıldı.

Beşiktaş Rafa Silva için açıklama yaptı! Sergen Yalçın ile kriz sonrası tarih verildi

BEŞİKTAŞ'TAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Oyuncu bugün yapılan idmana çıkmazken teknik direktör Sergen Yalçın'la da problemi olduğu öne sürüldü. Beşiktaş Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Beşiktaş Rafa Silva için açıklama yaptı! Sergen Yalçın ile kriz sonrası tarih verildi

Kulübümüzden Bilgilendirme!

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

https://x.com/Besiktas/status/1989028506496315449

Rafa Silva kararını verdi! Beşiktaşlı taraftarlar şokta: Futbolu 'rafa' kaldırıyor
