14°
Spor
 | Baran Aksoy

Rafa Silva kararını verdi! Beşiktaşlı taraftarlar şokta: Futbolu 'rafa' kaldırıyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Mutsuz olduğu belirten Rafa Silva'nın futbolu bırakmaya karar verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:53

’ın 32 yaşındaki Portekizli yıldızı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rafa Silva'nın derbisi öncesinde ile yaptığı görüşmede futbolu bırakmak istediğini dile getirdi.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre; Silva'nın bu sözlerinin ardından Adalı’nın yıldız futbolcuyu ikna ederek derbide sahaya çıkmasını sağladığı öne sürüldü.

“MUTLU DEĞİLİM"

Portekizli oyuncunun kısa süre içinde Adalı ile yeniden bir araya gelerek geleceğine dair kesin kararını açıklayacağı ifade ediliyor. Silva’nın yakın çevresine, “Mutlu değilim, gerekirse futbolu bırakırım” dediği de iddialar arasında.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ve teknik direktör ’ın da oyuncuyla görüşmek istediği, ancak Silva’nın bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Yıldız futbolcunun, “Hocaya büyük saygım var ama kararımı verdim, değişmeyecek” sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş yönetiminin, Silva’nın futbolu bırakması halinde sözleşme feshi sürecinde “Yeniden sahalara dönerse tazminat ödesin” maddesini gündeme aldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

65 MAÇTA 23 GOL

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 maçta 23 gol atıp 16 asist yaptı. Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin nihai kararın, önümüzdeki günlerde yapılacak kritik toplantıda netleşmesi bekleniyor.

