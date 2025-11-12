Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

TFF'den kritik bahis açıklaması

Türkiye'de spor camiasını sarsan bahis soruşturmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir açıklama yayınladı. TFF, "Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TFF'den kritik bahis açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 19:37

Türkiye Federasyonu, 27 Ekim'de Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapmış olduğu basın açıklamasıyla duyurduğu bahis soruşturması hakkında yeni bir açıklama yayınladı. TFF'den yapılan yeni açıklamada, soruşturmanın şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çevrelerinde sürüldüğü belirtildi.

TFF'DEN BAHİS AÇIKLAMASI

TFF, bahis soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 27 Ekim 2025 tarihinde, Sayın Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklama ile "Futbol Disiplin Talimatı" içerisinde kalan kişilerin, futbola yönelik bahis oynayıp oynamadıklarına yönelik disiplin soruşturması süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda ilk olarak futbolda hakimlik görevi icra eden, profesyonel liglerde görev alan hakemlerin soruşturmasıyla başlayan ve profesyonel liglerde görev alan profesyonel futbolcularla devam eden soruşturmada kamuoyunu aydınlatmak adına bir takım açıklamalarda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki disiplin soruşturmasına konu veriler Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yapılan başvurumuz neticesinde tarafımıza iletilen resmi kayıtlar üzerinden yürütülmektedir.

hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakemden soruşturması devam eden 1 hakem, kendine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek, kendi adına bahis hesabı açılarak işlem yapıldığı bahsi ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.
Suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, bahis firmasından elde edilen ve PFDK'ya sunulan cevabi belgede; şans oyunları platformuna kayıt aşamasında istenilen bilgilerin yeterli düzeyde olmadığı, üye olduktan sonra banka hesabı beyan edilmeksizin yalnızca tanımlanan hediye puanlar ile tek seferlik bahis yapılabilmesi nedeniyle kötü niyetli kullanımlara açık olabileceği kanaati hasıl olmuştur.

Bu çerçevede profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan ve hediye puan ile tek seferlik bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu hakkında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına federasyonumuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan ek bilgiler talep edilmektedir.
Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk işlemi yapılan 1024 futbolcu içerisinde; mağdur olduğu iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunan, PFDK'ya sundukları belgelerle haklarında konulan idari tedbir kararı kaldırılan iki futbolcu bulunmaktadır.

Disiplin Kurulumuz, çalışmalarını şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam etmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu liglerin devam edip etmeyeceğini açıkladı
Türk futbolunda bahis depremi! TFF ligleri erteledi
ETİKETLER
#Futbol
#tff
#hakemler
#futbolcular
#Bahis Soruşturması
#Futbol Disiplin Talimatı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.