TFF Başkanı Hacıosmanoğlu liglerin devam edip etmeyeceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Bu madde kapsamında futbolcuların üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men edilmesi bekleniyor. PFDK'ya sevklerin gerçekleşmesinin ardından TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları da 2 hafta ertelendi.

LİGLER DEVAM EDECEK Mİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu A Spor'da yaptığı açıklamada liglerin geleceğinin ne olacağı hakkında bilgiler verdi.

Hacıosmanoğlu "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF'nin ilerleyen günlerde TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig olmak üzere profesyonel liglerde nasıl bir yol izleneceği hakkında açıklama yapması bekleniyor.

TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG'DEN TOPLAM 911 FUTBOLCU YER ALIYOR

TFF tarafından bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen futbolcuların 282 tanesi TFF 2. Lig'de, 629 tanesi ise TFF 3. Lig'de forma giyiyor.

Ayrıca Süper Lig'den 27, TFF 1. Lig'den 77 ve 9 profesyonel futbolcu olmak üzere 1024 futbolcu hakkında disiplin süreci başlatıldı.