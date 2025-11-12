Dursun Özbek'ten bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Kurunun yanında yaş da yanmasın

Galatasaray Spor Kulübü kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, sözlerine Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında vefat eden askerler için ailelerine baş sağlığı dileyerek başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde stadyumda anma töreni yaptıklarını söyleyen Özbek, "Kasım ayı her yıl bizim için hüzünle başlıyor. Pazartesi saat 09.05'te Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü her yıl olduğu gibi sevgi, minnet ve saygıyla andık. Galatasaray'ımız, ulu önderimizin koyduğu hedefler doğrultusunda yürümeye ve bu ülkenin insanlarını gururlandırmaya devam edecektir. Ulu önderimizin ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

"SENE BAŞINDA KOYDUĞUMUZ HEDEFLERDEN MİLİM ŞAŞMADAN DEVAM EDİYORUZ"

Futbol takımının hedeflerine devam ettiğini vurgulayan Dursun Özbek, "Futbol takımımız sene başından koyduğumuz hedeflerden milim şaşmadan yoluna devam ediyor. Özellikle Avrupa'da yakalamak istediğimiz bir başarı var ve bunun peşinden koşuyoruz. Bunun için önemli bir adım olan Ajax maçında takımımız galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine ve bizi daha ileriye götüreceğine de yürekten inanıyorum. Ligdeki son maçımızdaki sonucu iş kazası olarak görüyorum. Takımımız puan farkıyla liderliğini devam ettiriyor. Hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da yolumuza sonuna kadar, inanarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"CEZA ALMALARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ GEREĞİDİR AMA İŞİN İÇİNDE DERECELENDİRME YAPILMASI LAZIM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturmasıyla ilgili olarak sarı-kırmızılı iki futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini ifade eden Başkan Özbek, "Kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri de destekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus sap ile samanın birbirinden ayrılmasıdır. Bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması tabii ki gerekir ama seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun, bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konunun sonuca ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yaşadığımız süreçte bildiğiniz gibi üst seviyedeki bir hakemimiz hakkında çıkan haberler, kamuoyu tarafından yanış anlaşmış ve linçe sebep olmuştur. Bu şekilde açıklamalara gidildiği zaman önceden incelenmesi, irdelenmesi, faaliyetlerin neye mal olduğunu, nasıl faaliyet için olduğunu önceden tespit etmek lazım. Burada işaret etmek istediğim şey de tamamen odur. Bu bahis konusunun nereye gittiği, çok farklı pencerelerden bakıldığı zaman farklı neticeler veriyor. Onun için tümünü bir potaya koyup, bu potada haklı, haksız kararların alınması, bu potanın içinde gencecik insanların geleceklerinin tahrip edilmesine de karşıyım. Evet, ceza almaları disiplin yönetmeliği gereğidir, hiç kuşku yok ama işin içinde derecelendirme yapılması lazım. Bu yapılmadan açıklanan şeyler sadece o genç insanların geleceğini değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Bizle beraber 3 takımımız şu anda Avrupa'da oynuyor. Buradan çıkan ön yargılar maçlarımıza etki edecektir. Konuya karar verecek mercilerin, bu konu üzerinde hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın" değerlendirmesinde bulundu.

"ASLANTEPE PROJESİYLE İLGİLİ KISA SÜRE SONRA İNŞAAT RUHSATINI ALACAĞIZ"

Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceği için sportif faaliyetler dışında projeler ürettiklerini dile getiren Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu projelerin gerek finansal açıdan destek vermesi, tesisleşme açısından da kulüpten yetişecek genç sporcularımıza daha mükemmel şartların sağlanması için en önemli projelerimizden biri, Aslantepe Vadisi'nde yaptığımız spor kompleksi. Stadımızın yanında, çok değerli bir arazi üzerinde yapılacak. Basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporlarını hizmete edecek kompleksi yapmak üzere harekete geçmiştik. Güncel gelişmeler oluyor. Geçen divanda da bahsettiğim mimari projeyi yapmıştık. Prosedür gereği arazinin 49 yıllığına Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis edilmesi için ön süre tanıdılar. Gerekli projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunup, onların onayını alıp, inşaat ruhsatı almak için ilgili mercilere başvurmamız gerekiyor. Projelerimizi 2 ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunduk, 2 hafta önce onay geldi. Diğer projeleri de ilgili mercilere hazırlıyoruz. Öyle umuyorum ki çok kısa bir süre sonra inşaat ruhsatını alacağız. Bu spor kompleksinin yapılabilmesi önümüzde belli bir süre var. Hiç gecikmeden orada kazma vuracağım. Her zaman olduğu gibi buradaki yaptığımız bu faaliyetimize de sizlerden destek bekliyorum." Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca Kemerburgaz'da altyapı tesisleri için inşaata başladıklarını da açıkladı.

"GALATASARAY İÇİN BAŞARININ SINIRI YOK"

Dursun Özbek, Galatasaray için başarının sınırı olmadığını vurgulayarak, "Her zaman daha iyisi, daha fazlasını yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım hayal ettiklerimizin sadece bir kısmını gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Sizin gibi değerli üyelerimizin bize verdiği destekle, uyarılarınızla, önerilerinizle önümüze çıkan her engeli aşacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.