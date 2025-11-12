Menü Kapat
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif

Süper Lig'de son olarak sahasında Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ve Avrupa hedefleri doğrultusunda orta sahasını güçlendirmek için temaslarına başlarken, Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ın da listesinde bulunan Napoli’de forma giyen bir isimde karar kıldı. Tedesco'nun çok istediği isim için harekete geçen yönetim ezeli rakibine ilk çalımını atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif
Üst üste aldığı galibiyetlerle ’de lider ile olan puan farkını 1'e düşüren ve hemen arkasına yerleşen , hem şampiyonluk hem de Avrupa’da başarı hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif

Sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını sürdürürken öncelikli olarak orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif

HEDEFTEKİ İSİM BELLİ OLDU

Fenerbahçe’nin transfer listesinde ilk sırada Galatasaray'ın da ilgilendiği forması giyen Frank Zambo Anguissa bulunuyor. 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe transfer komitesinin kısa süre içinde İtalya’ya giderek görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif

TEKLİF DETAYLARI BİLE BELLİ

Napoli’de huzurlu olmayan ve yeni bir maceraya sıcak bakan Anguissa için sarı-lacivertli yönetimin tüm imkanlarını seferber ettiği belirtiliyor. Fotomaç’ın haberine göre, 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu için Fenerbahçe’nin devre arasında 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif

GALATASARAY DA DEVREDE

İtalyan basını, Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray ve bazı Arap kulüplerinin de Anguissa için nabız yokladığını duyurdu. Napoli’de takımın kilit isimlerinden biri olarak görülen Kamerunlu futbolcu, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde 15 maçta forma giyip 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif
TEDESCO ÇOK İSTİYOR

Victor Osimhen transferi sırasında Napoli ile iyi ilişkiler kuran Galatasaray yönetiminin de Anguissa için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Fenerbahçe ise transferde geri adım atmayı düşünmüyor. Teknik direktör Tedesco’nun Anguissa’yı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtilirken, mevcut orta saha rotasyonunda yer alan Edson Alvarez, Fred ve İsmail Yüksek’in yanına güçlü bir isim eklemek istediği vurgulandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif

OKAN BURUK DA SICAK BAKIYOR

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk’un, Gabriel Sara’dan beklenen verimin alınamaması üzerine Anguissa transferine son derece olumlu baktığı bildirildi. İki ezeli rakip arasında kıyasıya bir yarışa dönüşen bu transfer sürecinde, Kamerunlu yıldızın tercihi merak konusu haline geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif
