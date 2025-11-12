Menü Kapat
Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosunda Osimhen, Sane, İlkay Gündoğan gibi yıldızlar bulunan sarı-kırmızılılar, Ademola Lookman için de devrede girerken, Atalanta'ya yapılacak teklif de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!
12.11.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 09:57

Trendyol 'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan , milli araya 29 puanla lider konumda girmeyi başardı. UEFA 'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, U.S. Gilloise'yi yenmesi halinde ilk 24'ü büyük ölçüde garantileyecek.

Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında başlayacak devre arası döneminde ise ilk 8'e yönelik hamleler yapacak. Cimbom, yaz transfer sezonunda olduğu gibi ara dönemde de yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!

HEDEF ADEMOLA LOOKMAN

Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasında ise Serie A'da forması giyen Ademola Lookman bulunuyor. Yaz transfer döneminde gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı.

Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!

GALATASARAY'A OLUMLU CEVAP

Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu cevap verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!

CİMBOM'DAN DEV TEKLİF

Ocak ayında İtalyan kulübü ile masaya oturacak Aslan, bu transfer için tam 40 milyon Euro bütçe ayırdı. Kulüp başkanının ardından hocasıyla da sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldız bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi. 28 yaşındaki futbolcu, Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 128 karşılaşmaya çıktı ve 8.183 dakika süre aldı. Ademola Lookman, sahada kaldığı süre içerisinde 53 kez fileleri havalandırırken, 25 de asist katkısı üretti.

Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Nijeryalı yıldız oyuncunun, İtalyan ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Lookman'ın güncellenen piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!
