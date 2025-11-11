Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme: Yıldız orta saha ile görüşmeler başladı!

Galatasaray, Yves Bissouma transferi için yeniden devreye girdi. The Sun, Galatasaray'ın Yves Bissouma'ya 3 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU GALATASARAY MASAYA OTURDU

Geçtiğimiz yaz döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Yves Bissouma, an itibarıyla Galatasaray yolunda! Halihazırda Tottenham ile olan kontratının da son aylarına giren Yves Bissouma, İngiliz ekibinden yeni teklif almamış ve diğer ihtimalleri değerlendirmeye karar vermişti.

YVES BISSOUMA VE SORUNLARI

Sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç forma giyemeyen Yves Bissouma, ayrıca saha dışı disiplin sorunlarıyla da gündemi uzun süre meşgul etmiş ve Tottenham yönetiminden geçer not alamamıştı.