Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Bunca hikâyeden sonra tamam mı devam mı?

Galatasaray'da Mauro Icardi süreci beklenenden farklı ilerliyor. Esasen ise Galatasaray'da pek çok başarıya imza atan Mauro Icardi, an itibarıyla yönetimce veda planlamasında değerlendiriliyor.
Galatasaray'ın geçtiğimiz birkaç sezonunda; pek çok hikâyede başrolde olan Mauro Icardi, sözleşmesinin son aylarına girmesine rağmen yönetimden yeni bir teklif almamıştı. İlave olarak halihazırdaki performansı da soru işaretleri barındıran yıldız futbolcu, Galatasaray yönetimince resmen gözden çıkarılmak üzere.
Galatasaray'ın yaklaşımından memnun olmayan Mauro Icardi'nin, Ocak ayıyla birlikte yeni bir transfer sürecine dahil olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca yıldız golcünün menajeri de konuyu gündeme taşımış ve "Galatasaray'ı yeterince bekledik. Diğer ihtimalleri değerlendirmeye hazırlanıyoruz." demişti.
Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin şu anki maaşında ciddi bir indirime gitmesini istiyor. Zira yıldız ismin son yıldaki performansı, yüksek maaşlı kontrat konusunda soru işaretlerine sebep olmuştu.
Galatasaray formasıyla toplamda 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol ve 22 asist katkısına ek olarak birkaç derbiye de adeta damga vurmuştu.