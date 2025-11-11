Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Bunca hikâyeden sonra tamam mı devam mı?

Galatasaray'da Mauro Icardi için çanlar çalıyor. Galatasaray yönetimi, yıldız golcüsü Mauro Icardi için ciddi anlamda ayrılık kritiğinde bulunuyor.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Bunca hikâyeden sonra tamam mı devam mı?
Galatasaray'da Mauro Icardi süreci beklenenden farklı ilerliyor. Esasen ise Galatasaray'da pek çok başarıya imza atan Mauro Icardi, an itibarıyla yönetimce veda planlamasında değerlendiriliyor.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Bunca hikâyeden sonra tamam mı devam mı?

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI AYRILIĞI

Galatasaray'ın geçtiğimiz birkaç sezonunda; pek çok hikâyede başrolde olan Mauro Icardi, sözleşmesinin son aylarına girmesine rağmen yönetimden yeni bir teklif almamıştı. İlave olarak halihazırdaki performansı da soru işaretleri barındıran yıldız futbolcu, Galatasaray yönetimince resmen gözden çıkarılmak üzere.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Bunca hikâyeden sonra tamam mı devam mı?

MAURO ICARDI ARA TRANSFERDE GALATASARAY'A VEDA EDEBİLİR

Galatasaray'ın yaklaşımından memnun olmayan Mauro Icardi'nin, Ocak ayıyla birlikte yeni bir transfer sürecine dahil olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca yıldız golcünün menajeri de konuyu gündeme taşımış ve "Galatasaray'ı yeterince bekledik. Diğer ihtimalleri değerlendirmeye hazırlanıyoruz." demişti.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Bunca hikâyeden sonra tamam mı devam mı?

GALATASARAY VE MAURO ICARDI ARASINDA MAAŞ KRİZİ

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin şu anki maaşında ciddi bir indirime gitmesini istiyor. Zira yıldız ismin son yıldaki performansı, yüksek maaşlı kontrat konusunda soru işaretlerine sebep olmuştu.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Bunca hikâyeden sonra tamam mı devam mı?

MAURO ICARDI VE GALATASARAY'DAKİ BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplamda 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol ve 22 asist katkısına ek olarak birkaç derbiye de adeta damga vurmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Sözleşmesi sona ermek üzere olan Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri, 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
