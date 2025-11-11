Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a transferde kötü haber: Tottenham da devrede!

Galatasaray'a yıldız transferinde kötü haber geldi. Tottenham, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Ademola Lookman için devreye girdi.

Galatasaray'a transferde kötü haber: Tottenham da devrede!
Burak Ayaydın
11.11.2025
11.11.2025
Ademoola Lokman'a 'dan sonra da talip oldu. İngiliz ekibi, yıldız hücumcu için ciddi bir bütçesi ayırdı.

Galatasaray'a transferde kötü haber: Tottenham da devrede!

GALATASARAY'A ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİNDE TERS KÖŞE

Galatasaray'ın ile resmi temaslarda bulunduğu ve satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Ademola Lookman, Tottenham'ın da transfer radarına takıldı. için kadro kalitesini artırmak isteyen Spurs, Ademola Lookman'ın 40 milyon Euroluk bonservisini ödeme kararı aldı.

Galatasaray'a transferde kötü haber: Tottenham da devrede!

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN VICTOR OSIMHEN FAKTÖRÜ

Ademola Lookman'ın milli takımdan arkadaşı olan Victor Osimhen, Galatasaray adına inisiyatif aldı ve yıldız hücumcu ile bizzat görüştü.

Galatasaray'a transferde kötü haber: Tottenham da devrede!

ADEMOLA LOOKMAN İÇİN AVRUPA'DAN FARKLI TEKLİFLER

Nijeryalı yıldıza, ilerleyen süreçle birlikte birkaç teklifin daha gelmesi ve Ademola Lookman'ın ara transferde Atalanta'dan kesin olarak ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber: Tottenham da devrede!

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN VE ATALANTA KARİYERİ

Atalanta ile bugüne kadar 127 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 53 gol ile 25 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ADEMOLA LOOKMAN'I NEDEN İSTİYOR?
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferleri devam ettirmek ve bir de derece elde etmek için planlamalar yapıyor.
