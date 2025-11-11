Galatasaray'a transferde kötü haber: Tottenham da devrede!

Ademoola Lokman'a Galatasaray'dan sonra Tottenham da talip oldu. İngiliz ekibi, yıldız hücumcu için ciddi bir transfer bütçesi ayırdı.

GALATASARAY'A ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİNDE TERS KÖŞE

Galatasaray'ın Atalanta ile resmi temaslarda bulunduğu ve satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Ademola Lookman, Tottenham'ın da transfer radarına takıldı. Premier Lig için kadro kalitesini artırmak isteyen Spurs, Ademola Lookman'ın 40 milyon Euroluk bonservisini ödeme kararı aldı.

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN VICTOR OSIMHEN FAKTÖRÜ

Ademola Lookman'ın milli takımdan arkadaşı olan Victor Osimhen, Galatasaray adına inisiyatif aldı ve yıldız hücumcu ile bizzat görüştü.

ADEMOLA LOOKMAN İÇİN AVRUPA'DAN FARKLI TEKLİFLER

Nijeryalı yıldıza, ilerleyen süreçle birlikte birkaç teklifin daha gelmesi ve Ademola Lookman'ın ara transferde Atalanta'dan kesin olarak ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN VE ATALANTA KARİYERİ

Atalanta ile bugüne kadar 127 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 53 gol ile 25 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.