 Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo'dan emeklilik sözleri: Veda zamanı!

Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması geldi. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, hedef olarak 2026 Dünya Kupası'nı gösterdi.

11.11.2025
11.11.2025
, CNN Portekiz'e flaş açıklamalarda bulundu. Esasen ise süperstar, futboldaki günlerinin sayılı olduğuna dikkat çekti.

CRISTIANO RONALDO'DAN EMEKLİLİK SÖZLERİ

2026 Dünya Kupası sürecini değerlendiren Cristiano Ronaldo, "Organizasyon gerçekleşirken 41 yaşında olacağım ve bu, kariyerimde oynayacağım son büyük turnuva olacak. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır futboldayım. Her şeyi yaptım. Kulüpler düzeyinde de milli takımlarda da birçok farklı rekorum var. Bunlarla gurur duyuyorum. Bu yüzden anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO'NUN AL NASSR KARNESİ

Al Nassr formasıyla toplamda 116 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 103 gol ile 21 asistlik özel bir performans sergilemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO AL NASSR'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Yaşayan efsane, Manchester United'a veda etmiş ve Al Nassr'a imza atmıştı.
İlgili Haber
Lionel Messi'nin Barcelona ziyareti hakkında çarpıcı iddia!
Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a mesaj: Bu sefer çıtayı daha da yukarı çekti!
ETİKETLER
#Spor
#cristiano ronaldo
#al-nassr
#Dünya Kupası Elemeleri
#Emekllilik
#Futboldan Veda
#Spor
