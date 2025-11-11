Cristiano Ronaldo'dan emeklilik sözleri: Veda zamanı!

Cristiano Ronaldo, CNN Portekiz'e flaş açıklamalarda bulundu. Esasen ise süperstar, futboldaki günlerinin sayılı olduğuna dikkat çekti.

CRISTIANO RONALDO'DAN EMEKLİLİK SÖZLERİ

2026 Dünya Kupası sürecini değerlendiren Cristiano Ronaldo, "Organizasyon gerçekleşirken 41 yaşında olacağım ve bu, kariyerimde oynayacağım son büyük turnuva olacak. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır futboldayım. Her şeyi yaptım. Kulüpler düzeyinde de milli takımlarda da birçok farklı rekorum var. Bunlarla gurur duyuyorum. Bu yüzden anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO'NUN AL NASSR KARNESİ

Al Nassr formasıyla toplamda 116 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 103 gol ile 21 asistlik özel bir performans sergilemişti.