Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

Trendyol Süper Lig'in 12.haftasını lider kapatan Galatasaray'da devre arası ve sezon planlamaları da devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde de son olarak Ajax'ı yenen ve 9 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, yaz transfer sezonunda olduğu gibi yıldız isimlere yöneldi.

ROTA YENİDEN BISSOUMA

Bu doğrultuda İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın transferdeki hedefine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Yves Bissouma'ya ilgisini sürdürüyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haberin detaylarında ise sarı-kırmızılı takımın, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Malili yıldız için 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

PREMIER LİG'DEN DE TALİBİ VAR

İngiltere Premier Lig'den de bazı takımların sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle Bissouma ile ilgilendiği ifade edildi.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Öte yandan Yves Bissouma sezon başında geçirdiği ameliyat sebebiyle bu sezon resmi maçlarda forma giyemedi. 29 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında Tottenham'a katıldı ve tüm kulvarlarda toplamda 100 karşılaşmaya çıktı.

PERFORMANSI

Bu maçlarda 5.870 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, 2 kez fileleri havalandırırken asist katkısı üretemedi. Mali Milli Takımı'nın formasını da 42 kez terleten Yves Bissouma, 5 gol – 8 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Bissouma'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.