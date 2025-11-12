Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

Sezona bomba gibi giriş yapan ve Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kadrosuna takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar için Ada basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cimbom, yaz ayında ilgi gösterdiği oyuncu için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 10:23

Trendyol Süper Lig'in 12.haftasını lider kapatan Galatasaray'da devre arası ve sezon planlamaları da devam ediyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

Şampiyonlar Ligi'nde de son olarak Ajax'ı yenen ve 9 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, yaz transfer sezonunda olduğu gibi yıldız isimlere yöneldi.

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

ROTA YENİDEN BISSOUMA

Bu doğrultuda İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın transferdeki hedefine dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Yves Bissouma'ya ilgisini sürdürüyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haberin detaylarında ise sarı-kırmızılı takımın, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Malili yıldız için 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

PREMIER LİG'DEN DE TALİBİ VAR

İngiltere Premier Lig'den de bazı takımların sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle Bissouma ile ilgilendiği ifade edildi.

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Öte yandan Yves Bissouma sezon başında geçirdiği ameliyat sebebiyle bu sezon resmi maçlarda forma giyemedi. 29 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında Tottenham'a katıldı ve tüm kulvarlarda toplamda 100 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi

PERFORMANSI

Bu maçlarda 5.870 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, 2 kez fileleri havalandırırken asist katkısı üretemedi. Mali Milli Takımı'nın formasını da 42 kez terleten Yves Bissouma, 5 gol – 8 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Bissouma'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray transferde gaza bastı! Yeni hedef belirlendi: 3 yıllık sözleşme teklifi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.