Vincenzo Montella'dan A Milli Takım kritikleri: Bahis sürecine farklı yaklaşım!

A Milli Takım için Bulgaristan süreci başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde değerlendirmeler yaptı.

VINCENZO MONTELLA'DAN BULGARİSTAN MAÇININ ŞİFRELERİ

"Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Karşımızda, geçişlerde çok hızlı olan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız. 6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik. Bu maçı da çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya karşılaşmasına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz."

BAHİS SÜRECİ HAKKINDA

"Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem."

EMİRHAN TOPÇU KARARI

"Emirhan'ın sakatlığı birkaç gün önce nüksetti ve İspanya maçında olmama durumunu göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık. Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple yarınki maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir. Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Yarın her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı."

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN KRİTİK AÇILIM

"Geldiğimiz günden beri İrfan Can Kahveci burada olmayı hak ettiğini gösterdi bize. Maalesef şu anda kulübünde böyle bir durum yaşıyor. Umarım çok çabuk bir şekilde çözebilir çünkü sonrasında oynaması gerekecektir kendisinin. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, bu yolda ihtiyacımız olan bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz için; kendisi adına da oynaması gerekiyor. Umarım en kısa sürede kulübündeki problemler çözülür."

İSMAİL YÜKSEK DE AÇIKLAMALAR YAPTI

Öte yandan milli futbolcumuz İsmail Yüksek de değerlendirmeler yaptı ve "Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine nazaran daha öz güvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam yarın şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum. Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Yarın inşallah kazanıp play off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa yarın galibiyette benim de bir katkım olur. Bu jenerasyon sonuna kadar Dünya Kupası'nı hak ediyor." dedi.