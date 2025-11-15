Menü Kapat
Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ayrılığı için geri sayım başladı. Hollanda devi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sebastian Szymanski'yi transfer etme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Yıldız orta saha; Fenerbahçe ve PSV'nin el sıkışması halinde, ara transferde Süper Lig'e veda edecek.

Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!

FENERBAHÇELİ SEBASTIAN SZYMANSKI'DE HOLLANDA GÜNDEMİ

Fenerbahçeli futbolseverler tarafından teknik kapasitesi yetersiz bulunan Sebastian Szymanski, an itibarıyla yeniden Hollanda yolunda! Daha önce Feyenoord ile başarılı performanslar gösteren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, şu an için kariyerindeki beklenen sıçramayı yapamadı ve tekrar Hollanda kritiği başladı.

Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'DE 10 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Sebastian Szymanski'nin; PSV'nin olumlu yaklaşımıyla birlikte, 10 milyon Euro civarlarında bir bedelle Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına PSV kancası: Transferde büyük sürpriz!

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 128 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN BAŞKA ROTA VAR MI?
Polonyalı orta saha, İtalya ekiplerinin de gündemindeydi.
