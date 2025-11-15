Robert Lewandowski için ünlü gazeteciden transfer açıklaması!

Kategoriler
Robert Lewandowski'nin Ocak ayı ile birlikte Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilirken, Fenerbahçe için de ayrıca parantez açılmıştı. An itibarıyla ise Fabrizio Romano, Robert Lewandowski'nin süreci ağırdan aldığını duyurdu.
Fenerbahçe başta olmak üzere pek çok talibi olan Robert Lewandowski, Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona'da sezonu tamamlamak istiyor. İlave olarak ise yıldız golcü; emekliliği de gündemine almazken, ancak gelecek yazla birlikte tüm seçenekleri değerlendirmeyi planlıyor.
Barcelona ile toplamda 159 maça çıkan Robert Lewandowski, 108 gol ile 20 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.