Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Serdar Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay sözler: 'Bizi tehdit etti'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Rafa Silva açıklaması geldi. Adalı ve Yalçın Rafa Silva konusuna açıklık getirdi. Adalı yaptığı açıklamada, Silva'nın önce emekli olmak istediğini söylediğini daha sonra da kulüpteki başkan ve teknik direktör değişikliklerini bahane ederek gitmek istediğini söylediğini belirtti. İşte Adalı ve Yalçın'ın açıklamaları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Serdar Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay sözler: 'Bizi tehdit etti'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 14:07

Başkanı ve teknik direktör , BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Adalı ve Yalçın konusunda yaşanan anlaşmazlıkları tek tek açıkladı. Adalı yaptığı açıklamada Rafa Silva'ya iki seçenek sundu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Serdar Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay sözler: 'Bizi tehdit etti'

"EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM DEDİ AMA..."

"Rafa Silva ile ilgili yaşadıklarımızı net bir biçimde anlatmak istiyorum. Menajeri aradı ve görüşme talep etti. Daha sonra görüşme gerçekleştirdik. Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Başta oyundan alınmasına karşılık konuşmak istedik. Mesele büyümeden çözmek istedik. Rafa ile yaptığımız görüşmede emekli olmak istediğini söyledi.

Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Serdar Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay sözler: 'Bizi tehdit etti'

Biz ilk günden beri Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Ben Beşiktaş başkanı olarak en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Kendisiyle bire birde uzun uzun konuştuk. Hepimizin onu ne kadar sevdiğini, devre arasına kadar sahaya çıkması gerektiğini söyledik. Rafa bu konuda şu ana kadar olumlu bir adım atmadı. Bundan sonra ayrılmak istiyorsa devre arasında kulübümüz tatmin edecek bir bedel gerektiği kendisine ifade edildi. Rafa'nın menajeri bana, '3 M€ getireyim, bizi hemen bırakın' gibi komik bir cevap verdi. Burası Beşiktaş. Burada oyuncular kendi şartları dikta edemez.

Rafa Silva sözleşmeli oyuncumuzdur. Önünde 2 seçeneği var, ya bir an önce profesyonelliğin gereğini yapar ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir gider. İkisini de yapmıyorsa hiçbir yere gidemez. Gerekirse parasını veririz burada oturur.

Her oyuncunun alternatifi bulunur. Beşiktaş 1 oyuncu vazgeçti diye hedeflerinden vazgeçmez. döneminde gerekli hamleleri yaparak Beşiktaş'ı hak ettiği seviyeye taşıyacağız.

İlk günden beri Rafa'ya özel davrandık, her derdiyle ilgilendik. Hiç kimsenin bir suçlu aramasına gerek yok."

"BİZİ TEHDİT ETTİ"

"Kendi çalıştığım oyuncuyla ilgili özel şeylerimizi burada ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz. Teşekkür ederiz. İş ahlakımızı sorgulamaya başladınız. Benim hiç söylemediğim sözleri yazdınız sosyal medyada. Hiç idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. Anlatacağım birazdan. Gerçekleri anlatacağım.

Göreve başladığım ilk gün Rafa Silva ilk konuşmamızda bana 'Sezon başına kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmak istiyorum. Burada çok mutsuzum' gibi cümleler söyledi. Ben dedim ki eyvah bomba kucağımızda patladı. Keny Arroyo da benzer cümleler söyledi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Serdar Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay sözler: 'Bizi tehdit etti'

Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım.

Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.

Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil.

Her Pazartesi Rafa Silva antrenmana çıkacak mı, bu hafta oynayacak mı bilmiyoruz. Menajeri arıyor bizi bırakırsanız bu hafta antrenmana çıksın. Böyle tehditlerde bulunuyor. Burası Beşiktaş. Burada herkesin yeri dolar. Önemli olan camiaya hizmet etmek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rafa Silva Beşiktaş’tan gidiyor mu? Kriz büyüyor
Jose Mourinho Rafa Silva için pusuda! Sözleşme detayı ortaya çıktı
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#rafa silva
#anlaşmazlık
#Serdal Adalı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.