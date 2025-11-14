Rafa Silva Beşiktaş’tan gidiyor mu? Kriz büyüyor

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ta oynayan Rafa Silva'nın "futbolu bile bırakabilirim" sözleri dikkat çekti.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'TAN GİDİYOR MU?

Siyah beyazlı ekibin oyuncusu olan Rafa Silva'nın Sergen Yalçın ile yaşadığı kriz sonrasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Gerekirse futbolu bırakırım sözleri ise taraftarın gündemine yerleşti. Beşiktaş Spor Kulübü tarafından herhangi bir ayrılık haberi bulunmazken cumartesi günü basın toplantısı yapılacak.

