Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Neymar'ın zorlu Santos günleri: Küme düşmeye oynuyorlar!

Neymar için ikinci Santos dönemi beklenenden farklı ilerliyor. Esasen ise Brezilyalı yıldız; son maçlarda skora etki edemezken, siyah beyazlılar için de resmen çanlar çalıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Neymar'ın zorlu Santos günleri: Küme düşmeye oynuyorlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 19:18

Neymar'ın Santos'a dönüş hikâyesindeki soru işaretleri her geçen gün artıyor. Yetenekli hücumcu, son karşılaşmada oyundan alındıktan sonra koşarak soyunma odasına gitmiş ve argo kelimeler ile tansiyonunun yüksek olduğunu göstermişti.

Neymar'ın zorlu Santos günleri: Küme düşmeye oynuyorlar!

NEYMAR SON 6 MAÇTIR YOKLARI OYNUYOR

Santos ile son 6 maçta ne gol atabilen ne de asist yapabilen Neymar, takımının küme hattında yer almasında başroldeki isimlerden olarak görülüyor. Ayrıca da 33 yaşındaki hücumcunun, 2025 sonu itibarıyla biten sözleşmesiyle birlikte kulübe veda etmesi bekleniyor.

Neymar'ın zorlu Santos günleri: Küme düşmeye oynuyorlar!

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN SEVİYESİNİ YÜKSELTEMEDİ

2026 Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen Neymar, şu anki form durumu sebebiyle milli takıma çağrılmamıştı. Son olarak ise Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin; Neymar'ın bu skalada devam etmesi durumunda, farklı bir strateji benimseyeceği düşünülüyor.

Neymar'ın zorlu Santos günleri: Küme düşmeye oynuyorlar!

Sıkça Sorulan Sorular

SANTOS'TA DURUM NEDİR?
Ligde son 6 maça girilen dönemde, siyah beyazlılar 17. sırada yer alıyor ve yukarıya doğru ivmelenmeyi hedefliyor. Aksi halde ise 17-18-19 ile 20. basamaktaki takımlar küme düşecek ve Santos da alt ligin yolunu tutacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Archie Brown vedası: Sol bek transferinde İspanyol rüzgârı!
Jhon Duran'dan Fenerbahçe kararı: Transferde ters köşe!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.