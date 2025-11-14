Neymar'ın zorlu Santos günleri: Küme düşmeye oynuyorlar!

Neymar'ın Santos'a dönüş hikâyesindeki soru işaretleri her geçen gün artıyor. Yetenekli hücumcu, son karşılaşmada oyundan alındıktan sonra koşarak soyunma odasına gitmiş ve argo kelimeler ile tansiyonunun yüksek olduğunu göstermişti.

NEYMAR SON 6 MAÇTIR YOKLARI OYNUYOR

Santos ile son 6 maçta ne gol atabilen ne de asist yapabilen Neymar, takımının küme hattında yer almasında başroldeki isimlerden olarak görülüyor. Ayrıca da 33 yaşındaki hücumcunun, 2025 sonu itibarıyla biten sözleşmesiyle birlikte kulübe veda etmesi bekleniyor.

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN SEVİYESİNİ YÜKSELTEMEDİ

2026 Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen Neymar, şu anki form durumu sebebiyle milli takıma çağrılmamıştı. Son olarak ise Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin; Neymar'ın bu skalada devam etmesi durumunda, farklı bir strateji benimseyeceği düşünülüyor.