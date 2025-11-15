Euro 2028'in futbol atmosferi: Dev organizasyon Galler'de başlayıp İngiltere'de sona erecek!

Kategoriler
Euro 2028; Galler'de başlayıp İngiltere'de sona ererken, dev final ise Wembley'de oynanacak. Esasen ise heyecanla beklenen turnuvaya, 9 stadyum ev sahipliği yapacak:
1 - Wembley Stadyumu | 86000 Kişilik
2 - Galler Ulusal Stadyumu | 73000 Kişilik
3 - Tottenham Stadyumu | 60000 Kişilik
4 - Manchester City Stadyumu | 58000 Kişilik
5 - Hampden Park Stadyumu | 51000 Kişilik
6 - Everton Stadyumu | 50000 Kişilik
7 - St James Park Stadyumu | 50000 Kişilik
8 - Dublin Arena Stadyumu | 50000 Kişilik
9 - Villa Park Stadyumu | 49000 Kişilik