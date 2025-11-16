Menü Kapat
Benim Sayfam
16°
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Beşiktaş'tan flaş açıklama! Kötü haber duyuruldu

Beşiktaş yaptığı açıklamayla taraftarına kötü haberi duyurdu. Genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sağ uyluk üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Oyunun 1 ay süreyle sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan flaş açıklama! Kötü haber duyuruldu
Haber Merkezi
|
16.11.2025
|
16.11.2025
saat ikonu 15:08

, Ümit Milli Takım'da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık duruma ilişkin bir açıklama yayımladı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Siyah-beyazlılar, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. 18 yaşındaki genç futbolcu, sakatlığının ardından 25-30 gün sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'tan flaş açıklama! Kötü haber duyuruldu

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

https://x.com/Besiktas/status/1990004766844322091

