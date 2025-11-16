Rafa Silva kayıp! Tüm gözler onu aradı: Yine ortada yok

Trendyol Süper Lig’e milli maç arası Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki en önemli konulardan biri ise Rafa Silva...

Rafa Silva konusu henüz çözülebilmiş değilken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tüm ılımlı açıklamalarına rağmen Silva, bugün yine antrenmana katılmadı.

ANTRENMANA GELMEDİ

TRT Spor’da yer alan habere göre; Rafa Silva, Beşiktaş’ın bugün salonda gerçekleştirdiği ilk antrenmana katılmadı. Siyah-beyazlı ekibin bu akşam bir antrenman daha yapacağı aktarıldı.