En-Nesyri topu bulamadı, sosyal medya yıkıldı: Max Fenerbahçe forveti

Dünya Kupası Elemeleri için liglere verilen milli arada Fas hazırlık karşılaşmasında Mozambik'i konuk etti. Fas, Mozambik'i 1-0 yenerken maça bir pozisyon damga vurdu.

OSIMHEN İLE KIYASLANIYOR...

Victor Osimhen ile kıyaslanan Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Neysri 62. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Savunma arkasına atılan pasta kaleciden seken top Faslı yıldıza çarptı. Pozisyonun devamında ise En-Nesyri topun nerede olduğunu bulamadı. Bir süre etrafına bakan Nesyri, topu en son rakip oyuncunun ayağında gördü.

EN-NESYRI YİNE TARAFTARIN DİLİNE DÜŞTÜ

En-Nesyri'nin yaşadığı bu pozisyon kısa sürede sosyal medyda viral oldu. Birçok futbolsever En-Nesyri ile dalga geçti.

"BİZ FENERBAHÇELİLER HİÇ ŞAŞIRMADIK"

İşte sosyal medyada yapılan o yorumlardan bazılar...

"Fenerin en max bu forveti olur zaten", Her zaman ki hali. Biz Fenerbahçeliler hiç şaşırmadık", "Normal anı o", "Buna şanssızlık değil anca beyinsizlik denir", "Daniel Güiza sendromu, Youssef En-Nesyri", "Yine yapmış yapacağını"