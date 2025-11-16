Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

En-Nesyri topu bulamadı, sosyal medya yıkıldı: Max Fenerbahçe forveti

Fenerbahçe'nin yıldız forveti En-Nesyri, ülkesinin hazırlık maçında öyle bir an yaşadı ki futbolsevelerin diline düştü. Rakip takımın kalesinin önünde uzun bir süre topu arayan En-Nesyri dalga konusu oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En-Nesyri topu bulamadı, sosyal medya yıkıldı: Max Fenerbahçe forveti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 12:03

için liglere verilen milli arada hazırlık karşılaşmasında 'i konuk etti. Fas, Mozambik'i 1-0 yenerken maça bir pozisyon damga vurdu.

OSIMHEN İLE KIYASLANIYOR...

Victor Osimhen ile kıyaslanan 'nin golcüsü Youssef En-Neysri 62. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu.

En-Nesyri topu bulamadı, sosyal medya yıkıldı: Max Fenerbahçe forveti

Savunma arkasına atılan pasta kaleciden seken top Faslı yıldıza çarptı. Pozisyonun devamında ise En-Nesyri topun nerede olduğunu bulamadı. Bir süre etrafına bakan Nesyri, topu en son rakip oyuncunun ayağında gördü.

En-Nesyri topu bulamadı, sosyal medya yıkıldı: Max Fenerbahçe forveti

EN-NESYRI YİNE TARAFTARIN DİLİNE DÜŞTÜ

En-Nesyri'nin yaşadığı bu pozisyon kısa sürede sosyal medyda viral oldu. Birçok futbolsever En-Nesyri ile dalga geçti.

En-Nesyri topu bulamadı, sosyal medya yıkıldı: Max Fenerbahçe forveti

"BİZ FENERBAHÇELİLER HİÇ ŞAŞIRMADIK"

İşte sosyal medyada yapılan o yorumlardan bazılar...

"Fenerin en max bu forveti olur zaten", Her zaman ki hali. Biz Fenerbahçeliler hiç şaşırmadık", "Normal anı o", "Buna şanssızlık değil anca beyinsizlik denir", "Daniel Güiza sendromu, ", "Yine yapmış yapacağını"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye-Bulgaristan maçı sonrasında Önder Özen'den milli yıldıza net eleştiri: "En kötü günüydü"
A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye kötü haber! Maçın başında kendini yere bıraktı
ETİKETLER
#Spor
#youssef en-nesyri
#fas
#mozambik
#fas milli takımı
#Fenerbahçe
#Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.