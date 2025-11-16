Fenerbahçe'ye kötü haber! Maçın başında kendini yere bıraktı

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nun 9. haftasında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. 1-1 biten karşılaşmada Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin formda orta sahası Sebastian Szymanski, maçın henüz 13. dakikasında sakatlandı.

Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Szymanski'nin yerine Kapustka girdi. Szymanski’nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi...

Fenerbahçe cephesinde Szymanski'nin sağlık durumu yakından takip ediliyor. Süper Lig'de kritik bir fikstüre giren Fenerbahçe'de gözler Szymanski'den gelecek haberde...