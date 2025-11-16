Menü Kapat
16°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

İspanya cephesinde Türkiye kritiği: "Beklemek zorundayız"

İspanya; 2026 Dünya Kupası yolunda Gürcistan'ı 4-0 ile geçti. İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, karşılaşma sonrasında süreci değerlendirdi.

İspanya cephesinde Türkiye kritiği:
Burak Ayaydın
16.11.2025
16.11.2025
'da 2026 Dünya Kupası hesapları netleşmeye başladı. İspanya Teknik Direktörü Luis de La Fuente, dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

İspanya cephesinde Türkiye kritiği: "Beklemek zorundayız"

İSPANYA'DA BEKLEYİŞ

Gürcistan maçı sonrası konuşan İspanyol teknik adam, "Dünya Kupası'na katılmanın matematiksel olarak kesinleştiği ana kadar rakiplerimize saygımız gereği beklemek zorundayız. Önceliğimiz yere sağlam basmak ve elemelere kadar bu tutumu sürdürmek. Çok mutluyuz. Burada olan ve bize yardım eden, ayrıca sakatlık nedeniyle burada olmayanlara da minnettarız. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları olan bu harika insanlarla birlikte olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Ayrıca İspanya'da tükenmez bir yetenek havuzumuz var. 2008-2012 yılları arasında kadromuzda bulunan unutulmaz oyuncuların rekorunu kırarak, 30 maçtır yenilmeyen sıra dışı bir jenerasyona sahip olmaktan dolayı hem hayranlık hem de gurur duyuyorum. Hedefimiz her gün daha iyi olmak ve Dünya Kupası'nı düşünmek." dedi.

İspanya cephesinde Türkiye kritiği: "Beklemek zorundayız"

Sıkça Sorulan Sorular

İSPANYA İLE TÜRKİYE NE ZAMAN KARŞILAŞACAK?
Grubun en güçlü iki takımı, 18 Kasım'da sahaya çıkacak.
