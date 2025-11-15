Vincenzo Montella'dan şanssızlık vurgusu: A Milli Takım'ın neden ikinci olduğuna dikkat çekti!

Vincenzo Montella, Türkiye'nin gidişatını değerlendirdi. Ayrıca da İtalyan antrenör, biraz şansla birlikte farklı bir senaryo olabileceğine dikkat çekti.

VINCENZO MONTELLA'DAN ŞANSSIZLIK VURGUSU

"Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-off etabına ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır. Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı cesur oynarız. Bizim hedefimiz play-off; farklı bir şekilde risklere girmek zekice olmazdı. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek. Öz güvenli bir şekilde devam. Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Riske girmemek lazım, Abdülkerim zaten sarı kart yemişti. Riske girmek istemedim. Neden bunu yapıyorum? Elimde başka futbolcular da var, onlar bana sonsuz güven veriyor. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Kaan Ayhan konusu biraz daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun sürmez ama pozitif olamıyoruz onun durumundan dolayı. O da bizi çok üzdü. Barış ve Orkun'un ise futbol stilleri agresif. 5 dakika bile oynatma riskine girmedim. İspanya maçında onlarla oynamak istiyorum."