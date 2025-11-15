Hakan Çalhanoğlu golünü attı: Milli takımda efsaneleri yakaladı!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın iyi isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, milli formayla önemli istatistikler yakaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TUNCAY ŞANLI VE BÜLENT KORKMAZ'A SELAM

A Milli Takım'da özel performanslar gösteren Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında da forma giymesiyle tam 102. kez sahaya çıkmış oldu. Yıldız orta saha bu istatistikle birlikte, ay yıldızlı formayı en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz ile durumu eşitledi. Ayrıca da kaptan, Bulgaristan'a attığı gol ile de 22. kez Türkiye adına skor katkısı yaptı ve en çok gol atanlar listesinde Tuncay Şanlı'yı yakaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA

Bulgaristan zaferi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Bursa taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu İtalya'da görmedim. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Herkes burada 4-0, 5-0 bekliyordu ama biz maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sarı kart riski var, hocayla birazdan içeride konuşuruz. Üst turda yer almak istiyoruz, o yüzden riske girmemek lazım." dedi.

TÜRKİYE'DE PLAY-OFF SÜRECİ

A Milli Takım'ın; şu anki sıralama itibarıyla, 2026 Dünya Kupası için play-off oynaması bekleniyor.