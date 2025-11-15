Menü Kapat
13°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

A Milli Takım'da İspanya hesaplarına farklı örnek: "Geçmişte rövanşı almıştık"

Türkiye; Bulgaristan'ı 2-0 ile geçerken, milli futbolculardan da önemli açıklamalar geldi. A Milli Takım'ın yıldızları Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu; Bulgaristan zaferi sonrasında İspanya'yı işaret etti.

A Milli Takım'da İspanya hesaplarına farklı örnek:
Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda Bursa'da önemli bir adım attı ve Bulgaristan'ı yine mağlup etti. Mücadele sonrasında süreci yorumlayan milli yıldızlar, İspanya ile oynanacak olan rövanşa dikkat çekti.

A Milli Takım'da İspanya hesaplarına farklı örnek: "Geçmişte rövanşı almıştık"

A MİLLİ TAKIM'DA KENAN YILDIZ'DAN İSPANYA ÖVGÜSÜ

"Harika maç çıkardık. Galibiyet için mutluyum. Zemin zaman zaman kayganlaştı ve zordu belki ama önemli olan 3 puandı. 2 gol atabilirdim bugün, skor bulamadığım için özür diliyorum. Umarım gelecek maçta gol atarım. Bir sonraki mücadelede en iyisini yapmaya çalışacağım. İnşallah İspanya'ya karşı iyi oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dünyadaki en iyi milli takım şu anda onlar."

A Milli Takım'da İspanya hesaplarına farklı örnek: "Geçmişte rövanşı almıştık"

FERDİ KADIOĞLU'NDAN RÖVANŞA DAİR KRİTİK ÖRNEK

"İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor bir karşılaşma olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Ama daha sonra onları yenip, rövanşta farklı bir performans gösterebilmiştik. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar."

A Milli Takım'da İspanya hesaplarına farklı örnek: "Geçmişte rövanşı almıştık"

UĞURCAN ÇAKIR DA İSPANYA'YA DEĞİNDİ

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Maça gelirsek 30 dakika fena oynamadık. 2-0, 3-0 kazanmak istedik. 90 dakika boyunca kontrol aslında elimizdeydi ama Bulgaristan iyi maç çıkardı. Takım arkadaşlarımız bu galibiyeti hak etti. Ülkemizin tekrardan başı sağ olsun. İddiamız olmasa da motivasyonumuz büyük. O ağır yenilgi bizi kendimize getirdi. Grupta zaten hedefimiz 2. olmaktı. Gerçekçi olmak lazım. İnşallah İspanya'ya karşı da karakter koyup ilk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

TÜRKİYE İSPANYA KARŞISINDA NASIL LİDERLİĞİ ALABİLİR?
Ay yıldızlılar, deplasmanda 7-0 ve üzeri bir skorla kazanması durumunda lider olabilecek.
