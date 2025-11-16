Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!

Galatasaray ve Mauro Icardi arasında yeni sözleşme gündemi devam ederken, Arjantinli yıldızın menajeri George Gardi de Sky Sport Almanya'ya konuştu. Halihazırdaki süreci geçmiş dönem üzerinden anlatan George Gardi, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da oynamak için 120 milyon Euro civarlarındaki kontratı kabul etmediğini açıkladı.

GEORGE GARDI'DEN MAURO ICARDI VE GALATASARAY ÖZELİNDE FLAŞ İTİRAF

"2023 yazında Suudi Arabistan'dan, üç yıllık net 120 milyon Euro'yu aşan bir teklif aldı. Ancak taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle bu astronomik kontratı reddetti ve Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Kulüp adına son yıllardaki en önemli oyunculardan biri Mauro Icardi. Ayrıca Galatasaray'ın yeniden sözleşme görüşmeleri yapmak istemesi de bu anlamda çok önemli."

GALATASARAY VE MAURO ICARDI ARASINDA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Sky Sport Almanya'ya göre tarafların kısa süre içinde bir araya gelerek, 2026 sonrasını kapsayacak yeni bir kontrat ihtimalini değerlendirmesi bekleniyor.

MAURO ICARDI VE GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezon ciddi bir sakatlık geçiren Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda 102 maça çıkmış ve 67 gol ile 22 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.