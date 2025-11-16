Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!

Galatasaray'da Mauro Icardi süreciyle ilgili flaş bir bilgi paylaşıldı. Mauro Icardi'nin menajeri George Gardi; yıldız golcünün Galatasaray'a yaklaşımını, 120 milyon Euroluk sözleşme üzerinden anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 22:13
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 22:13

ve arasında yeni gündemi devam ederken, Arjantinli yıldızın menajeri George Gardi de Sky Sport Almanya'ya konuştu. Halihazırdaki süreci geçmiş dönem üzerinden anlatan George Gardi, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da oynamak için 120 milyon Euro civarlarındaki kontratı kabul etmediğini açıkladı.

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!

GEORGE GARDI'DEN MAURO ICARDI VE GALATASARAY ÖZELİNDE FLAŞ İTİRAF

"2023 yazında 'dan, üç yıllık net 120 milyon Euro'yu aşan bir teklif aldı. Ancak taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle bu astronomik kontratı reddetti ve Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Kulüp adına son yıllardaki en önemli oyunculardan biri Mauro Icardi. Ayrıca Galatasaray'ın yeniden sözleşme görüşmeleri yapmak istemesi de bu anlamda çok önemli."

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!

GALATASARAY VE MAURO ICARDI ARASINDA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Sky Sport Almanya'ya göre tarafların kısa süre içinde bir araya gelerek, 2026 sonrasını kapsayacak yeni bir kontrat ihtimalini değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!

MAURO ICARDI VE GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezon ciddi bir sakatlık geçiren Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda 102 maça çıkmış ve 67 gol ile 22 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI'NİN YENİ SÖZLEŞMESİNDEKİ EN BÜYÜK SORUN NEDİR?
Son dönemde performansı düşen yıldız golcü, yüksek maaşıyla soru işaretlerine sebep olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen büyük ödüle aday gösterildi: Yılın futbolcusu Galatasaray'dan!
Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#suudi arabistan
#sözleşme
#Mauro Icardi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.