Victor Osimhen büyük ödüle aday gösterildi: Yılın futbolcusu Galatasaray'dan!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaraylı Victor Osimhen için Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından açıklama yapıldı. Duyuruya göre Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu adayları arasında ilk turları geçti ve son 3 kişilik listede yer aldı.
'Afrika'da yılın futbolcusu' ödülünün sahibi, 19 Kasım Çarşamba Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek törenle açıklanacak! Halihazırda Victor Osimhen, Mohamed Salah ve Achraf Hakimi'den oluşan listede; en iyi isim olarak kimin seçileceği sosyal medyada tartışma konusu olmuş durumda.
Kariyerinin son yıllarında sahaya ağırlığını koyan Victor Osimhen, Nijerya'nın Dünya Kupası yolculuğunda da ipi göğüsleyen kişi olmuştu.