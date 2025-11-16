Victor Osimhen büyük ödüle aday gösterildi: Yılın futbolcusu Galatasaray'dan!

Galatasaraylı Victor Osimhen için Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından açıklama yapıldı. Duyuruya göre Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu adayları arasında ilk turları geçti ve son 3 kişilik listede yer aldı.

VICTOR OSIMHEN İÇİN KRİTİK TARİH

'Afrika'da yılın futbolcusu' ödülünün sahibi, 19 Kasım Çarşamba Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek törenle açıklanacak! Halihazırda Victor Osimhen, Mohamed Salah ve Achraf Hakimi'den oluşan listede; en iyi isim olarak kimin seçileceği sosyal medyada tartışma konusu olmuş durumda.

VICTOR OSIMHEN YÜKSELİŞTE

Kariyerinin son yıllarında sahaya ağırlığını koyan Victor Osimhen, Nijerya'nın Dünya Kupası yolculuğunda da ipi göğüsleyen kişi olmuştu.