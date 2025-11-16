Galatasaray'da Gabriel Sara ayrılığı: Premier Lig ekibi devrede!

Galatasaray'da Gabriel Sara transferi için geri sayıma geçildi. Galatasaray yönetiminin yeni bir orta saha aradığı günlerde, Gabriel Sara'ya da Nottingham Forest talip oldu.

GALATASARAYLI GABRIEL SARA'DAN PREMIER LIG TRANSFERİ

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen yıldız orta sahaya, Premier Lig'den haber geldi. İngiltere ekibi Nottingham Forest, menajerler aracılığıyla Gabriel Sara'ya talip olduğunu iletti ve Galatasaray'ın bonservis kararını beklemeye başladı.

GALATASARAY'DA ARA TRANSFERDE YILDIZ AYRILIĞI

Galatasaray'ın 18 milyon Euro bedelle Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara'nın; yüksek bir bonservis bedeliyle birlikte, ara transfer döneminde kulübe veda etmesi bekleniyor.

GABRIEL SARA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray’a transfer olduğundan bu yana 61 maça çıkan Gabriel Sara, 3 gol ile 12 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Galatasaray, yıldız orta saha ile 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.