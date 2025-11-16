Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Gabriel Sara ayrılığı: Premier Lig ekibi devrede!

Galatasaray'da Gabriel Sara için ayrılık süreci başladı. Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara'ya, Premier Lig'den haber geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Gabriel Sara ayrılığı: Premier Lig ekibi devrede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 20:59

Galatasaray'da Gabriel Sara transferi için geri sayıma geçildi. Galatasaray yönetiminin yeni bir orta saha aradığı günlerde, Gabriel Sara'ya da Nottingham Forest talip oldu.

GALATASARAYLI GABRIEL SARA'DAN PREMIER LIG TRANSFERİ

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen yıldız orta sahaya, Premier Lig'den haber geldi. İngiltere ekibi Nottingham Forest, menajerler aracılığıyla Gabriel Sara'ya talip olduğunu iletti ve Galatasaray'ın bonservis kararını beklemeye başladı.

Galatasaray'da Gabriel Sara ayrılığı: Premier Lig ekibi devrede!

GALATASARAY'DA ARA TRANSFERDE YILDIZ AYRILIĞI

Galatasaray'ın 18 milyon Euro bedelle Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara'nın; yüksek bir bonservis bedeliyle birlikte, ara transfer döneminde kulübe veda etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara ayrılığı: Premier Lig ekibi devrede!

GABRIEL SARA VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray’a transfer olduğundan bu yana 61 maça çıkan Gabriel Sara, 3 gol ile 12 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Galatasaray, yıldız orta saha ile 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

Galatasaray'da Gabriel Sara ayrılığı: Premier Lig ekibi devrede!

Sıkça Sorulan Sorular

GABRIEL SARA NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?
Brezilyalı yıldız, rotasyonda olmaktan memnun değil.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Rafa Silva vedası: Transferde büyük sürpriz!
Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.