Beşiktaş'ta Rafa Silva vedası: Transferde büyük sürpriz!

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yollar ayrılıyor. Siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın Beşiktaş kariyeri için büyük finali netleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA AYRILIĞI NETLEŞTİ

Beşiktaş yönetimi, son dönemdeki Rafa Silva krizine noktayı koydu. Esasen ise Süper Lig devi, Rafa Silva için ara transferle birlikte ayrılık aşamasına geçecek! An itibarıyla Beşiktaş, Rafa Silva transferi için menajerlik sürecine girişti ve takas ya da bonservis tekliflerine hazır olduğunu bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA KRİZİ

Beşiktaş'ın yıldız transferlerinden olan Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinden bu yana tartışma konusuydu. Zira Portekizli hücumcu, hocayla sağlıklı bir iletişim kurmamış ve bu dönemde karşılıklı anlaşmazlıklar olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA İTİRAFI

Rafa Silva konusu özelinde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yıldız ismin kendisiyle hiç konuşmadığını anlatmış ve bir futbolcuya tahammül etme konusunda en çok sabrı Rafa Silva'ya gösterdiğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ın en önemli yıldızlarından biri olarak görülen Rafa Silva, şu ana kadar siyah beyazlılar ile 65 maça çıkmış ve 23 gol ile 16 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.