ABD'den Doğu Pasifik'te narko-terör operasyonu: Uyuşturucu teknesine saldırı 3 kişi öldü

SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda 15 Kasım'da gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonun hedefi olan teknenin "Terör Örgütü" olarak belirlenen bir suç şebekesine ait olduğu kaydedildi.

İSTİHBARAT DOĞRULADI: KAÇAKÇILIK ROTALARINDAYDI

Saldırıya ilişkin istihbarat detayları da paylaşıldı. Açıklamada, teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı, bilinen bir kaçakçılık rotasından geçtiği ve uyuşturucu taşıdığı bilgisi doğrulandı.

Açıklamanın devamında, saldırı sonucunda teknede bulunan 3 narko-teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlarına devam edeceğini duyurdu.