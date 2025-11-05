Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD uluslararası sularda nefes aldırmıyor! Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı

ABD ordusu, Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda, yasadışı uyuşturucu taşımacılığı yaptığı düşünülen bir tekneye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu teknede bulunan iki kişi etkisiz hale getirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu saldırının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapıldığını belirterek 'Hiçbir kartelin ABD ordusuna karşı durma şansı yoktur' ifadelerine yer verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 11:18

’nin uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. ABD ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hava saldırılarına bir yenisi eklendi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hegseth yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump’ın emri doğrultusunda Savunma Bakanlığı, Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından kullanılan bir tekneye yönelik ölümcül bir saldırı düzenlenmiştir. İstihbaratımız bu teknenin yasadışı uyuşturucu taşımacılığına karıştığını ve bilindik bir kaçakçılık rotası kullandığını doğruladı. Saldırı Doğu Pasifik Okyanusu’ndaki uluslararası sularda gerçekleştirilmiştir. Olay sırasında bir ABD unsuru zarar görmemiş ve gemideki 2 erkek narko-terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

ABD uluslararası sularda nefes aldırmıyor! Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı

"HİÇBİR KARTEL ABD ORDUSUNA KARŞI DURAMAZ"

Hegseth saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştığı açıklamasında, "Halkımızı zehirlemeyi hedefleyen her bir tekneyi bulacağız ve vuracağız. Ülkemizi korumak bizim en büyük önceliğimizdir. Hiçbir kartelin ABD ordusuna karşı durma şansı yoktur" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Hegseth’in son açıklaması ile ABD’nin Eylül ayından bu yana uluslararası sulardaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği hava saldırılarının sayısı 16’ya, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da en az 66’ya yükseldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den Karayipler'de yeni saldırı: Uyuşturucu taşıdığı belirlenen gemiyi vurdu
ABD, Venezuela'ya saldırı için seçenekleri ve riskleri değerlendiriyor!
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#hava saldırısı
#Terörizm
#Savunma Bakanı Pete Hegseth
#Doğu Pasifik Okyanusu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.