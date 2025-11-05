ABD uluslararası sularda nefes aldırmıyor! Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı

ABD’nin uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. ABD ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hava saldırılarına bir yenisi eklendi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hegseth yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump’ın emri doğrultusunda Savunma Bakanlığı, Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından kullanılan bir tekneye yönelik ölümcül bir saldırı düzenlenmiştir. İstihbaratımız bu teknenin yasadışı uyuşturucu taşımacılığına karıştığını ve bilindik bir kaçakçılık rotası kullandığını doğruladı. Saldırı Doğu Pasifik Okyanusu’ndaki uluslararası sularda gerçekleştirilmiştir. Olay sırasında bir ABD unsuru zarar görmemiş ve gemideki 2 erkek narko-terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİR KARTEL ABD ORDUSUNA KARŞI DURAMAZ"

Hegseth saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştığı açıklamasında, "Halkımızı zehirlemeyi hedefleyen her bir tekneyi bulacağız ve vuracağız. Ülkemizi korumak bizim en büyük önceliğimizdir. Hiçbir kartelin ABD ordusuna karşı durma şansı yoktur" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Hegseth’in son açıklaması ile ABD’nin Eylül ayından bu yana uluslararası sulardaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği hava saldırılarının sayısı 16’ya, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da en az 66’ya yükseldi.