Dünya
ABD'den Karayipler'de yeni saldırı: Uyuşturucu taşıdığı belirlenen gemiyi vurdu

ABD ordusu yeniden Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir gemiye saldırı düzenledi. Hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ordusu 'de yeniden bir gemiyi hedef aldı. Uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı olduğunu belirten ABD'nin hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

''UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI BİLİNİYORDU''

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Başkan Trump'ın talimatıyla, Savaş Bakanlığı Karayipler'de Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen başka bir yapan gemiye ölümcül bir saldırı düzenledi. Bu gemi, diğer tüm gemiler gibi istihbaratımızca yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığı, bilinen bir kaçakçılık rotası boyunca seyrettiği ve uyuşturucu taşıdığı biliniyordu. Saldırı sırasında gemide 3 erkek kaçakçı vardı. Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi. Üç terörist öldürüldü ve bu saldırıda hiçbir ABD gücü zarar görmedi.''

ABD'den Karayipler'de yeni saldırı: Uyuşturucu taşıdığı belirlenen gemiyi vurdu

''ÖLDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Kaçakçıların ABD'de insanları zehirlediğini vurgulayan ABD'li Bakan Hegseth, "Başarılı olamayacaklar. Bakanlık onlara tam olarak El-Kaide'ye davrandığımız şekilde muamele edecek. Onları izlemeye, takip etmeye, peşlerine düşmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD, son haftalarda Karayipler'de ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere saldırı düzenlemiş, düzenlenen 15'ten fazla ABD saldırısında en az 65 kişi ölmüştü.

ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#savunma bakanlığı
#adalet bakanlığı
#hava saldırısı
#Karayipler
#Dünya
